Monedha e fatit e Cucurellas, rituali që i solli Spanjës titullin botëror edhe në vitin 2026
Marc Cucurella përsëriti një ritual të pazakontë para finales së Kupës së Botës ndaj Argjentinës, duke varrosur një monedhë në fushë pak çaste para fillimit të ndeshjes, një traditë që lidhet me triumfin historik të Spanjës në Botërorin e vitit 2010.
Ky ritual u nis nga ish-mbrojtësi i majtë i Spanjës, Joan Capdevila, para finales së Botërorit 2010 kundër Holandës në Johannesburg. Atëherë, Capdevila varrosi një monedhë në bar, me besimin se do t’i sillte fat “La Rojas”.
Ky gjest rezultoi i suksesshëm, pasi Spanja fitoi Kupën e saj të parë të Botës falë golit legjendar të Andres Iniestas në kohën shtesë.
Gjashtëmbëdhjetë vjet më vonë, Capdevila u kujdes që tradita të mos humbiste.
Edhe pse fillimisht hasi probleme me vizën për të udhëtuar drejt New Yorkut për finalen, ish-reprezentuesi spanjoll zbuloi pas triumfit se i kishte kërkuar personalisht Marc Cucurellas ta përsëriste ritualin para përballjes me Argjentinën.
"Në vitin 2010 varrosa një monedhë në fushë para se të niste ndeshja. Këtë histori e kam treguar miliona herë. I kërkova Cucurellas ta bënte të njëjtën gjë dje... Marc, të dua shumë. TI JE KAMPION BOTE!", shkroi Capdevila në rrjetin social X.
Capdevila publikoi gjithashtu një video ku shihet Cucurella duke ecur drejt pozicionit të tij para fishkëllimës së parë, duke nxjerrë një monedhë nga çorapja, më pas u ul pranë vijës anësore dhe e varrosi në tokë, përpara se t’u bashkohej bashkëlojtarëve.
🤫 Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...
⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU
— Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026
Rituali duket se funksionoi edhe këtë herë. Spanja triumfoi 1-0 ndaj Argjentinës pas kohës shtesë dhe u shpall kampione e botës, duke bërë që supersticioni të ruajë rekordin perfekt.
Tashmë, me dy finale të Kupës së Botës, dy monedha të varrosura dhe dy trofe të fituar, spanjollët mund ta kenë gjetur ritualin që do ta përsërisin edhe në mbrojtjen e titullit në Botërorin e vitit 2030. /Telegrafi/