Momenti viral kur regjia ndalon Klodin te flasë: Kujdes me çka flet
Një moment i papritur në Big Brother VIP Kosova ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut.
Klodi, banori i njohur, u përpoq të tregonte një ngjarje personale brenda shtëpisë, por regjia ndërhyri dhe e ndaloi të shprehej, duke krijuar një situatë që u bë virale në rrjetet sociale.
Në video duket qartë se mënyra e komunikimit të stafit të produksionit ishte e pazakontë dhe e çuditshme për shikuesit, të cilët nuk e kishin parë më parë këtë stil.
Screenshot/TikTok
Regjia: “Klod, kujdes me çka flet”.
Klodi: “Me çka?”
Regjia: “Çka po flet”.
Klodi: “Unë thashë gjaku s’ka të bëjë me lodhje”.
Nga këto fjalë duket se Klodi po përpiqej të rrëfente një rast personal, por nuk u lejuan të shprehej në mënyrë të lirë.
Video u shpërnda shpejt nga ndjekësit dhe komentet nuk vonuan, duke e bërë këtë moment një nga episodet më të komentuar të ditëve të fundit në formatin e njohur të Big Brother VIP Kosova.
Shikuesit po diskutojnë gjerësisht për mënyrën e veprimit të regjisë dhe se si kjo ndikoi në dinamikën e brendshme të banorëve. /Telegrafi/
