Momenti kur Messi kërkoi përjashtimin e Cucurellas, zbulohet çfarë i tha spanjolli
Sjellja josportive dhe e egër nga lojtarët dhe trajnerët argjentinas shënuan fundin dhe pasojat e finales së Kupës së Botës. Spanja fitoi 1-0 në vazhdime me një gol nga Ferran Torres, por festimi i merituar i kampionëve të rinj të botës u eklipsua nga sulmet e ashpra verbale dhe fizike të argjentinasve ndaj spanjollëve dhe sjellja e përgjithshme e padenjë për një fuqi të madhe futbolli, përfshirë yllin e saj më të madh.
Në minutën e tretë të kohës shtesë, gjyqtari slloven Slavko Vincic i dha kartonin e dytë të verdhë mesfushorit argjentinas Enzo Fernandez për shkak se u përplas me mbrojtësin spanjoll Pau Cubarsi pasi ky i fundit kishte luajtur i pari me topin. Fernandez goditi me forcë mbrojtësin spanjoll Pau Cubarsi ndërsa ky i fundit ishte në ajër, duke e rrëzuar spanjollin në tokë.
Vincic menjëherë e përjashtoi Fernandezin. Marc Cucurella, mbrojtësi i krahut të majtë të Spanjës, iu afrua kapitenit të Argjentinës, Lionel Messi, dhe iu drejtua duke i prekur buzën e poshtme.
Still can't get over Messi trying to get Cucurella sent off for this. pic.twitter.com/iGFTg2Opnf
— Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) July 20, 2026
Messi menjëherë filloi të bënte gjeste dhe t'i kërkonte gjyqtarit ta përjashtonte Cucurellan, sepse dyshohet se ai iu drejtua ndërsa i mbulonte gojën. Kjo është ndryshe e ndaluar nga Kupa e Botës sipas "Ligjit Vinicius" të ri dhe dënohet me përjashtim.
Për shkak të kësaj, Miguel Almiron nga Paraguai dhe Piero Hincapie nga Ekuadori u përjashtuan më parë nga Kampionati Botëror. Megjithatë, shumë lojtarë nuk u penalizuan edhe pse mbuluan gojën gjatë komunikimit, sepse kjo sanksionohet me karton të kuq vetëm nëse lojtari komunikon me qellim të keq ose agresiv.
Është e qartë se Cucurella nuk iu afrua Messit me atë qëllim.
Një teori po përhapet në rrjetet sociale se ai thjesht i tregoi atij se Cubarsi kishte dëmtuar buzën si pasojë e një ndërhyrjeje të mprehtë të Fernandez. /Telegrafi/