Momenti kur gjarpri gjigant helmues nxirret nga motoçikleta e një burri në Australi
Një kapës gjarpërinjsh australian ka filmuar momentin kur mbërriti në shtëpinë e një banori për të gjetur një gjarpër të madh helmues në një motoçikletë.
Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 tha në mediat sociale se një kapës gjarpërinjsh me emrin Wooly iu përgjigj thirrjes në Queensland, Australi, ku gjarpri i madh kafe u gjet në një motoçikletë të parkuar në garazh.
"Po shkon për një udhëtim me anije, shoku", thotë Wooly në video.
Gjarpri u nxor me kujdes nga motoçikleta dhe u zhvendos në një vend të sigurt në natyrë. /Telegrafi/
