Momenti i çmendur i Khusanov: Ylli i Uzbekistanit ‘eliminon’ Luis Diazin dhe kameramanin me një ndërhyrje të vetme
Një nga momentet më të pazakonta të përballjes së Kolumbisë me Uzbekistanin në Kupën e Botës përfshinte mbrojtësin e Manchester Cityt, Abdukodir Khusanov.
Ylli i Uzbekistanit e gjeti veten në qendër të vëmendjes pasi u përplas me Luis Diaz dhe një kameraman pranë fushës gjatë një ndërhyrjeje.
Incidenti ndodhi ndërsa lojtarët luftonin për posedimin e topit pranë vijës anësore, me vrullin që e çoi Khusanovin drejt anësorit kolumbian përpara se të përplasej me operatorin e kamerës.
Gjyqtarët e ndeshjes ndërhynë shpejt dhe i treguan mbrojtësit një karton të verdhë për këtë ndërhyrje.
L’attentat de Khusanov c’est un grand malade😭😭😭🤣 pic.twitter.com/Uw7j9JX3Do
— 🃏فِتْنَno (@_instantfitna) June 18, 2026
Momenti tërhoqi menjëherë vëmendjen në rrjetet sociale, ku fansat debatuan nëse ndëshkimi ishte i justifikuar.
Për fat të mirë, as Diaz dhe as kameramani nuk dukeshin të kenë pësuar pasoja serioze nga përplasja e Khusanov.
Pavarësisht incidentit të sikletshëm, Khusanov vazhdoi ndeshjen ndërsa Uzbekistani përfundimisht u mund 3-1 nga Kolumbia. /Telegrafi/