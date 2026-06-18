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Një nga momentet më të pazakonta të përballjes së Kolumbisë me Uzbekistanin në Kupën e Botës përfshinte mbrojtësin e Manchester Cityt, Abdukodir Khusanov.

Ylli i Uzbekistanit e gjeti veten në qendër të vëmendjes pasi u përplas me Luis Diaz dhe një kameraman pranë fushës gjatë një ndërhyrjeje.

Incidenti ndodhi ndërsa lojtarët luftonin për posedimin e topit pranë vijës anësore, me vrullin që e çoi Khusanovin drejt anësorit kolumbian përpara se të përplasej me operatorin e kamerës.

Gjyqtarët e ndeshjes ndërhynë shpejt dhe i treguan mbrojtësit një karton të verdhë për këtë ndërhyrje.


Momenti tërhoqi menjëherë vëmendjen në rrjetet sociale, ku fansat debatuan nëse ndëshkimi ishte i justifikuar.

Për fat të mirë, as Diaz dhe as kameramani nuk dukeshin të kenë pësuar pasoja serioze nga përplasja e Khusanov.

Pavarësisht incidentit të sikletshëm, Khusanov vazhdoi ndeshjen ndërsa Uzbekistani përfundimisht u mund 3-1 nga Kolumbia. /Telegrafi/

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