Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim sot kryetarët e partive parlamentare për të diskutuar për siç është thënë çështjen e Presidentit.

Haxhiu u ka dërguar ftesë partive parlamentare, por jo të gjitha i janë përgjigjur pozitivisht.

PDK, LDK, e Aleanca kanë refuzuar takimin me Haxhiun.

Të pranishëm në takim janë kryetari i LVV-së, Albin Kurti dhe përfaqësues tjetër të partive parlamentare. /Telegrafi/





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