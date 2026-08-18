Munguan PDK, LDK e Aleanca, takimi i Haxhiut me kryetarët e partive tjera - fotografi
Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur në takim sot kryetarët e partive parlamentare për të diskutuar për siç është thënë çështjen e Presidentit.
Haxhiu u ka dërguar ftesë partive parlamentare, por jo të gjitha i janë përgjigjur pozitivisht.
PDK, LDK, e Aleanca kanë refuzuar takimin me Haxhiun.
Të pranishëm në takim janë kryetari i LVV-së, Albin Kurti dhe përfaqësues tjetër të partive parlamentare. /Telegrafi/
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