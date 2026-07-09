Moment prekës: Messi ndalet për intervistë te gazetari në karrocë me rrota, duke ndarë reflektime të sinqerta
Në zonën miks pas ndeshjes midis Argjentinës dhe Egjiptit, gazetari nga Venezuela, Manu Gutierrez, i cili raporton nga një karrocë me rrota, pati mundësinë të intervistonte yllin e madh të futbollit, Lionel Messin.
Kapiteni argjentinas ndaloi pa nxitim për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje të tij pas kualifikimit epik të ekipit për në çerekfinalet e Kupës së Botës 2026 .
I pyetur për numrin masiv të rekordeve që vazhdon të grumbullojë, Messi u përgjigj me përulësi.
"Nuk e kisha mbajtur mend; gjithçka erdhi natyrshëm si rezultat i ndeshjeve. Falë Zotit, grupi vazhdon të konkurrojë, vazhdon të përparojë. Jemi shumë të lumtur me këtë fitore dhe ia dolëm mbanë”, ka thënë fillimisht Messi.
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Duke reflektuar mbi rrjedhën e ndeshjes dhe se si arriti të gjente hapësirat e nevojshme për të ndryshuar momentumin e lojës, Messi shpjegoi pa prituar.
"Ishte e vështirë në mesfushë. Kur Lautaro hyri në fushë, kishte shumë njerëz në qendër, kështu që gjeta hapësirë në anë të fushës - kështu arritëm të tërhiqnim një lojtar dhe jam i lumtur".
Më në fund, kapiteni foli hapur për lotët që derdhi pas vërshëllimës së fundit, duke i lënë tifozët me një nga reflektimet më emocionale të turneut.
"Duke qenë në disavantazh 2-0, gjërat dukeshin të zymta; e dinim se do të ishte shumë e vështirë. Ishte një çlirim total, një lehtësim i pastër i avancimit. Nuk donim të shkonim në shtëpi - meritonim të vazhdonim të garonim”, përfundoi ylli argjentinas.
Ky është një rrëfim që pasqyron në mënyrë të përsosur se sa shumë vuajti kombëtarja Albiceleste përpara se të kryente një rikthim historik. /Telegrafi/