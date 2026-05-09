Modric i bën presion drejtuesve të Milanit për transferimin e yllit të Bayernit
Emri i Leon Goretzkës është kthyer në një nga më të kërkuarit në merkato në Europë. Kontrata e mesfushorit të Bayern Munich skadon në fund të sezonit dhe largimi i tij si lojtar i lirë ka zgjuar interesin e disa klubeve të mëdha.
Mes të interesuarve janë klube si Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Aston Villa dhe Juventus.
Megjithatë, gjatë orëve të fundit, një destinacion ka dalë fuqishëm në pah, duke marrë dukshëm avantazhin në garë.
Milani i ka shtuar përpjekjet për të siguruar shërbimet e Goretzkës. Klubi italian, i vetëdijshëm për mundësinë që ofron tregu, ka bërë një lëvizje të fortë për reprezentuesin gjerman.
Marrëveshja është veçanërisht tërheqëse nga ana ekonomike: duke ardhur si transferim i lirë, Milani mund të përqendrohet në ofrimin e një kontrate konkurruese që e bind lojtarin.
Një nga faktorët që ka rritur ndjeshëm shanset e Milanit ka qenë këmbëngulja e Luka Modricit. Mesfushori veteran ka shtyrë fort që gjermani të jetë shok skuadre me të te klubi italian.
Raporti mes dy lojtarëve dhe respekti i ndërsjellë kanë qenë vendimtarë në këtë proces. Modric beson se Goretzka do t’i sillte mesfushës ekuilibër, energji dhe lidership.
Ndikimi i kroatit në dhomën e zhveshjes dhe në planifikimin sportiv ka qenë kyç që Milani t’i përshpejtojë negociatat. Edhe perspektiva për të luajtur përkrah një lojtari të kalibrit të Modricit e josh Goretzkën.
Afrimi i tij do t’i mundësonte Milanit të bëjë një hap cilësor në një repart kyç. Për më tepër, duke qenë një lojtar i pjekur dhe me përvojë, ndikimi i tij mund të jetë i menjëhershëm./Telegrafi/