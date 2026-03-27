Mobo Awards 2026: Lista e plotë e fituesve
Ceremonia e Mobo Awards për vitin 2026 solli një natë të mbushur me suksese dhe surpriza, ku Olivia Dean ishte emri më i spikatur, duke rrëmbyer disa nga çmimet kryesore.
Ajo u shpall artistja më e mirë femër, fitoi albumin e vitit me “The Art Of Loving” dhe këngën e vitit me “Man I Need”, duke konfirmuar dominimin e saj në industrinë muzikore britanike.
Ndërkohë, Jim Legxacy u vlerësua si artisti më i mirë mashkull, ndërsa Central Cee fitoi çmimin për hip-hop.
Në vijim, lista e plotë e fituesve:
- Artisti më i mirë mashkull: Jim Legxacy
- Artistja më e mirë femër: Olivia Dean
- Albumi i vitit: Olivia Dean – The Art Of Loving
- Kënga e vitit: Olivia Dean – Man I Need
- Videoja më e mirë e vitit: Raye – Where Is My Husband!
- Artisti i ri më i mirë: DC3
- Artisti më i mirë hip-hop: Central Cee
- Artisti më i mirë grime: Chip
- Artisti më i mirë drill: Twin S
- Artisti më i mirë R&B/Soul: Flo
- Artisti më i mirë elektronik: Sherelle
- Artisti më i mirë gospel: DC3
- Artisti më i mirë jazz: Ezra Collective
- Producenti më i mirë: P2J
- Artisti më i mirë i muzikës afrikane: Wizkid
- Artisti më i mirë i muzikës karibiane: Vybz Kartel
- Artisti më i mirë alternativ: Nova Twins
- Artisti më i mirë ndërkombëtar: Ayra Starr
- Personaliteti më i mirë mediatik: Niko Omilana
- Performanca më e mirë në TV/film: Stephen Graham – Adolescence
- Çmimi për arritje jetësore: Slick Rick
- Çmimi global për kantautor: Pharrell Williams
Mobo Awards 2026 konfirmoi edhe një herë ndikimin e madh të artistëve të rinj dhe diversitetin në skenën muzikore ndërkombëtare. /Telegrafi/
