Ceremonia e Mobo Awards për vitin 2026 solli një natë të mbushur me suksese dhe surpriza, ku Olivia Dean ishte emri më i spikatur, duke rrëmbyer disa nga çmimet kryesore.

Ajo u shpall artistja më e mirë femër, fitoi albumin e vitit me “The Art Of Loving” dhe këngën e vitit me “Man I Need”, duke konfirmuar dominimin e saj në industrinë muzikore britanike.

Ndërkohë, Jim Legxacy u vlerësua si artisti më i mirë mashkull, ndërsa Central Cee fitoi çmimin për hip-hop.

Në vijim, lista e plotë e fituesve:

  • Artisti më i mirë mashkull: Jim Legxacy
  • Artistja më e mirë femër: Olivia Dean
  • Albumi i vitit: Olivia Dean – The Art Of Loving
  • Kënga e vitit: Olivia Dean – Man I Need
  • Videoja më e mirë e vitit: Raye – Where Is My Husband!
  • Artisti i ri më i mirë: DC3
  • Artisti më i mirë hip-hop: Central Cee
  • Artisti më i mirë grime: Chip
  • Artisti më i mirë drill: Twin S
  • Artisti më i mirë R&B/Soul: Flo
  • Artisti më i mirë elektronik: Sherelle
  • Artisti më i mirë gospel: DC3
  • Artisti më i mirë jazz: Ezra Collective
  • Producenti më i mirë: P2J
  • Artisti më i mirë i muzikës afrikane: Wizkid
  • Artisti më i mirë i muzikës karibiane: Vybz Kartel
  • Artisti më i mirë alternativ: Nova Twins
  • Artisti më i mirë ndërkombëtar: Ayra Starr
  • Personaliteti më i mirë mediatik: Niko Omilana
  • Performanca më e mirë në TV/film: Stephen Graham – Adolescence
  • Çmimi për arritje jetësore: Slick Rick
  • Çmimi global për kantautor: Pharrell Williams

Mobo Awards 2026 konfirmoi edhe një herë ndikimin e madh të artistëve të rinj dhe diversitetin në skenën muzikore ndërkombëtare. /Telegrafi/

