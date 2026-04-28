Misteri i iPhone Ultra dhe MacBook Ultra
Disa herë deri më tani, Apple u përfol se do ta quante telefonin e saj të parë të palosshëm iPhone Ultra, dhe tani një thashethem i ri e 'konfirmon' këtë (aq sa mund të quhet çdo thashethem, sigurisht).
Por kjo nuk do të jetë pajisja e vetme e ardhshme e kompanisë me markën Ultra, transmeton Telegrafi.
Pajisja e palosshme do të quhet thjesht iPhone Ultra, dhe jo iPhone 18 Ultra, ngjashëm me atë se si iPhone Air nuk është iPhone 17 Air.
Kjo i jep Apple më shumë fleksibilitet - mund të dalë me gjenerata të reja të iPhone Ultra në një orar krejtësisht të ndryshëm nga linja kryesore e telefonave të mençur.
Duke folur për oraret, Apple thuhet se po punon shumë për të menaxhuar dërgimin e Ultra së bashku me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, por pajisja e palosshme mund të dalë në treg disa javë më vonë, megjithëse të tre do të zbulohen në të njëjtin event në shtator.
iPhone Ultra do t'i bashkohet MacBook Ultra, i cili do të ketë një ekran me prekje OLED. Kështu, do të jetë MacBook-u i parë me një ekran me prekje dhe MacBook-u i parë me një panel ekrani OLED.
Kjo pajisje thuhet se do të kushtojë dukshëm më shumë se MacBook Pro, i cili tashmë nuk është aspak i lirë. Në fakt, çmimi i lartë duket se është i dhënë me emërtimin Ultra të Apple - shikoni se si krahasohet Apple Watch Ultra me kushërinjtë e tij jo-Ultra në këtë drejtim.
Tani thuhet se MacBook Ultra do të arrijë në gjysmën e parë të vitit 2027, edhe pse fillimisht ishte planifikuar të dilte më vonë këtë vit. Vonesa ka të bëjë me problemet e furnizimit me RAM.
Ky laptop thuhet se "ofron një grup karakteristikash krejtësisht të reja" krahasuar me modelet ekzistuese të Apple, megjithëse për fat të keq nuk shpjegohet se çfarë do të thotë kjo.
Pajisja e ardhshme me markën Apple Ultra mund të jetë iPad Ultra i palosshëm, i cili me sa duket ka qenë një përparësi për CEO-n e ardhshëm të Apple, John Ternus. Siç pritej, ky do të jetë iPad-i më i shtrenjtë ndonjëherë. /Telegrafi/