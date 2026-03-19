Mish viçi që shkrihet në çdo kafshatë - i butë, i lëngshëm dhe plot shije
Viç i pjekur ngadalë në lëng natyral me hudhër dhe trumzë, i shoqëruar me pure patatesh kremoze dhe perime të glazuruara
Pas një muaji agjërimi, tryeza e Fitër Bajramit kërkon pjata të pasura në shije, por njëkohësisht të lehta dhe të balancuara. Kjo recetë me mish viçi sjell një alternativë elegante ndaj gatimeve tradicionale më të rënda, duke ruajtur atmosferën festive dhe mikpritëse.
Gatimi i ngadaltë e bën mishin jashtëzakonisht të butë dhe të lëngshëm, ndërsa hudhra dhe trumza i japin një aromë të thellë dhe natyrale. I shoqëruar me pure patatesh kremoze dhe perime të glazuruara, ky kombinim krijon një pjatë të rafinuar pa pasur nevojë për salca të rënda.
Kjo pjatë përfaqëson një qasje moderne ndaj kuzhinës së Bajramit – respekt për traditën, por me finesë dhe thjeshtësi bashkëkohore. Një zgjedhje ideale për një tryezë festive që lë përshtypje, transmeton Telegrafi.
Përbërësit:
Për mishin:
- 1.2 – 1.5 kg mish viçi (kofshë ose pjesë për pjekje)
- 3 lugë vaj ulliri
- 5–6 thelpinj hudhër
- 1 qepë e madhe
- 2 karota
- 1 degë trumzë (ose 1 lugë e thatë)
- 1 fletë dafine
- kripë dhe piper i zi
- 300–400 ml lëng mishi (ose ujë i ngrohtë)
Për purenë:
- 800 g patate
- 60 g gjalpë
- 120 ml qumësht i ngrohtë
- pak kripë
Për perimet:
- karota të prera
- brokoli ose kungull i njomë
- 1 lugë gjalpë
- pak mjaltë (opsionale, për glazurë të lehtë)
Përgatitja (hap pas hapi)
1. Përgatitja e mishit
Mishi thahet me letër kuzhine dhe kriposet lehtë nga të gjitha anët. Në një enë të thellë ose tenxhere me fund të trashë, nxehet vaji i ullirit dhe mishi skuqet nga të gjitha anët derisa të krijojë një sipërfaqe të artë.
Ky hap është thelbësor, sepse mbyll lëngjet brenda mishit dhe krijon bazën e aromës.
2. Shtimi i bazës aromatike
Pasi mishi të jetë skuqur, shtohen qepa e prerë, karotat dhe hudhra. Kavërdisen për disa minuta derisa të lirojnë aromën e tyre. Shtohen trumza dhe dafina.
3. Gatimi i ngadalshëm
Shtohet lëngu i mishit dhe ena mbulohet. Mishi lihet të gatuhet në temperaturë të ulët (në sobë ose në furrë 160–170°C) për rreth 2 deri në 2.5 orë.
Gjatë kësaj kohe:
- mishi zbutet gradualisht
- lëngu reduktohet dhe bëhet natyrshëm një salcë e lehtë
Herë pas here, mishi ujitet me lëngun e vet për të ruajtur lagështinë.
4. Përgatitja e puresë
Patatet zihen derisa të zbuten plotësisht, më pas kullohen dhe shtypen. Shtohet gjalpi dhe qumështi i ngrohtë, duke i përzier derisa të krijohet një teksturë kremoze dhe e butë.
5. Perime me glazurë
Perimet zihen lehtë (ose në avull) për të ruajtur ngjyrën dhe freskinë. Në një tigan, shkrihet pak gjalpë dhe shtohet një pikë mjaltë. Perimet përzihen lehtë derisa të marrin një shkëlqim të lehtë dhe aromë të këndshme.
Servirja
Në një pjatë të madhe:
- vendoset një bazë me pure patatesh
- sipër vendoset mishi i prerë në feta të trasha
- mbi të hidhet lëngu natyral i gatimit
- anash vendosen perimet
Për një pamje më elegante, mund të shtohet pak majdanoz i freskët.
Ju bëftë mirë. /Telegrafi/