Miri thyen kutinë e dytë të emergjencës - zbulohet se çfarë fshihet prapa saj
Pas Rogert Sterkajt, Miri, u bë banori i dytë që thyen një nga kutitë e emergjencës të vendosura brenda në shtëpi.
Mëngjesin e kësaj të marte, finalisti vendosi që të thyente kutinë dhe të lexonte çfarë shkruhej brenda në zarf.
“Fitove të drejtën të ftosh një mik në shtëpinë e Big Brother”, shkruhej në zarf.
Tani ka ngelur vetëm një kuti emergjence që do të thyhet nga Selin ose Mateo.
Finalja e këtij edicioni duhet theksuar që do të mbahet të shtunën, 18 prill.
Në finale tashmë janë: Miri, Rogert Sterkaj, Selin Bollati dhe Mateo Borri.
Mbetet për t'u parë se kush nga ta do të rrëmbejë çmimin e madh prej 100 mijë eurosh. /Telegrafi/
