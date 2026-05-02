“Kina po fsheh numrin real të banorëve” – rikthehet në vëmendje teoria "1 miliard të zhdukur"
Prej kohësh kanë qarkulluar teori se popullsia aktuale e Kinës është nën 500 milionë.
Raportet kanë pohuar se popullsia aktuale e Kinës është nën 500 milionë, një rënie drastike nga 1.4 miliardë banorë të raportuar zyrtarisht.
Pretendimi në përgjithësi buroi nga "Lei" në podcastin e Danny Jones, e cila pretendon se vendi prej nga vjen ka falsifikuar të dhënat e popullsisë për dekada të tëra për të ruajtur iluzionin e forcës.
Mbështetësit e kësaj teorie pretendojnë se 1 miliard njerëz mungojnë në regjistrimin zyrtar, duke argumentuar se popullsia e vërtetë është më pak se gjysma e shifrës zyrtare prej 1.4 miliardësh.
Është e rëndësishme të theksohet se këto mbeten pretendime dhe ende nuk janë konfirmuar nga burime të pavarura apo statistika zyrtare ndërkombëtare.
Pjesa “1 miliard të zhdukur”, është shumë problematike.
Edhe nëse ka pasaktësi (që është e mundur), ekspertët flasin për gabime në dhjetëra miliona, jo qindra miliona apo miliard. /Telegrafi/
