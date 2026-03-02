Miri debaton me Mateon: Brenda natës e kam bërë gruan për vete
Një debat ka ndodhur së fundmi mes Mateos dhe Mirit gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP.
Mateo i është drejtuar Mirit që 'nuk i ka ngelur gjë në lojë, vetëm të thotë që është i dashuruar me Selin'.
Ndërkohë, Miri i është kthyer Mateos duke përmendur pëlqimin e tij me Brikenën.
“Unë nusen time e kam bërë për vete brenda një nate”, i tha Miri - Mateos.
Pjesë nga diskutimi mes tyre:
Mateo: O sa ke rënë ti edhe sa do biesh akoma, të ra edhe Selin dje, të ka ngelur vetëm të thuash unë jam i dashuruar.
Miri: Ma ke thënë ti more që javën e tretë.
Mateo: Do ta thuash vetë ti.
Miri: Sa ke ardhur ti ke thënë këtë gjë, s’ke thënë gjë tjetër.
Mateo: Çështje kohe kur ta shohësh që s’të ka ngelur gjë tjetër do thuash që jam i dashuruar.
Miri: E kam ngrënë në shtëpi.
Mateo: E paç me jetë.
Miri: Faleminderit, shi ti mos dashurohesh se të ka ngecur sharra në gozhdë.
Mateo: Nuk më ka ngelur gjë më.
Miri: Të ka ngelur, se ke dy orë t’i mbushesh mendjen.
Mateo: Burri atë punë ka. T’shkojë mbrapa asaj që do.
Miri: E burri qenka ai që i mbush mendjen femrës, po deri sa nuk ja ke mbushur deri tani nuk qenke burrë.
Mateo: Më fal, të bëj një pyetje, nusen tende e ke bërë për vete për një muaj?
Miri: Unë e kam bërë brenda natës, po dhe ta shpjegoj.
Mateo: Një pyetje kisha, kaq. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com