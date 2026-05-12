Ministrja e parë nga qeveria e Starmer jep dorëheqje, i bën thirrje edhe atij të japë dorëheqjen
Miatta Fahnbulleh është bërë ministrja e parë që jep dorëheqjen nga qeveria britanike e Keir Starmer, duke i bërë thirrje kryeministrit të japë dorëheqje.
Dorëheqja e ministres së komuniteteve erdhi pasi një nga ndihmësit më të ngushtë të Starmer nuk pranoi të thoshte nëse ai do ta udhëhiqte Partinë Laburiste në zgjedhjet e ardhshme mes thirrjeve në rritje për dorëheqjen e tij.
Darren Jones, një aleat i ngushtë i Starmer, tha se kryeministri po "dëgjonte kolegët" që po i kërkonin të përcaktonte një afat kohor për largimin, por do të merrte vendimet e veta për rrugën përpara, tha të martën sekretari kryesor i kryeministrit, transmeton Telegrafi.
Ai i paralajmëroi rivalët e kryeministrit se ishte një punë "e lodhshme. Kushdo që mendon se mund të marrë detyrën e kryeministrit dhe, ashtu si ardhja e dytë e mesias, të zgjidhë të gjitha problemet tona, ndoshta nuk ka menduar mjaftueshëm me kujdes se sa e vështirë është", tha ai.
Fahnbulleh, e cila është e afërt me sekretarin e energjisë, Ed Miliband, tha se ajo do ta "nxisë kryeministren të bëjë gjënë e duhur për vendin dhe partinë dhe të caktojë një afat kohor për një tranzicion të rregullt".
Deputetja e Peckham tha se mesazhi në pragun e zgjedhjeve lokale ishte se kryeministri kishte "humbur besimin dhe mirëbesimin e publikut".
Më shumë se 70 deputetë laburistë kanë bërë thirrje publikisht që Starmer të japë dorëheqjen pas rezultateve të tmerrshme të zgjedhjeve në të gjithë Anglinë, Uellsin dhe Skocinë javën e kaluar.
I pyetur nëse Starmer do ta udhëhiqte partinë laburiste në zgjedhjet e ardhshme, Jones tha: "Nuk do të paraprij asnjë vendim që kryeministri mund ta marrë ose jo. Ai ishte shumë i qartë dje se nuk do të largohet, siç i kanë kërkuar disa nga kolegët e mi. Kemi mbi 400 deputetë laburistë në Dhomën e Komunave. Mendoj se tani ka 70 që kanë ngritur shqetësime publikisht".
Sipas The Guardian, katër ministra të lartë të kabinetit - Shabana Mahmood, sekretarja e Brendshme, Yvette Cooper, sekretari i Jashtëm, John Healey, sekretari i Mbrojtjes dhe zëvendëskryeministri David Lammy - ishin ndër ata që folën me Starmer të hënën.
Disa i thanë kryeministrit se ai duhet të mbikëqyrë një tranzicion të rregullt të pushtetit, pasi humbjet shkatërruese në zgjedhje rrezikuan të shënonin fundin e mandatit të tij si kryeministër.
Të tjerë diskutuan me Starmer se si duhet të ndjekin një qasje "të përgjegjshme, dinjitoze dhe të rregullt" ndaj asaj që mund të pasojë. Disa të tjerë, përfshirë Richard Hermer dhe Steve Reed, e nxitën atë të vazhdonte luftën. /Telegrafi/