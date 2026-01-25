Ministrit i bie “alarmi i zgjimit” në mes të ditës, nervozohet Vuçiq
Një moment i pazakontë ka ndodhur gjatë një seance të jashtëzakonshme të Qeverisë së Serbisë.
Dhe ky moment sigurisht që ka tërhequr edhe vëmendjen e publikut dhe rrjeteve sociale.
Sipas mediave të huaja, gjatë fjalimit të presidentit Aleksandar Vuçiq, telefonit të një ministri i ra alarmi i zgjimit në orën 11:15, duke ndërprerë për pak çaste mbledhjen.
Ngjarja u komentua gjerësisht online, me shumë qytetarë që ironizuan faktin se seanca u mbajt të dielën.
Vuçiq reagoi i irrituar nga zhurma, duke theksuar se një situatë e tillë nuk i kishte ndodhur kurrë gjatë transmetimeve live. /Telegrafi/
