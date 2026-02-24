Ministri i Jashtëm i Polonisë kritikon veton e Hungarisë ndaj Ukrainës si 'përshkallëzim' që 'favorizon Putinin'
Ministri i Jashtëm i Polonisë, Radosław Sikorski, ka akuzuar Hungarinë për thellimin e pengimit të mbështetjes së BE-së për Ukrainën, duke e përshkruar lëvizjen e fundit të Budapestit për të bllokuar një kredi prej 90 miliardë eurosh dhe sanksionet e reja, si një "përshkallëzim" që favorizon Kremlinin.
Duke folur për programin kryesor të mëngjesit Europe Today të Euronews, Sikorski tha se Hungaria kishte zgjedhur vazhdimisht marrëveshje energjetike që i sjellin dobi të tërthortë Moskës, transmeton Telegrafi.
"Hungaria ka pasur shumë mundësi gjatë viteve për të bërë atë që pjesa tjetër e Evropës ka bërë tashmë", tha ai, duke iu referuar kontratave afatgjata të naftës dhe gazit me furnizues jo-rusë.
Në vend të kësaj, argumentoi ai, Budapesti vazhdon të blejë direkt nga Rusia, "duke e vajosur kështu makinën e luftës së Putinit".
Sikorski vuri në dukje bllokimet e mëparshme hungareze, duke përfshirë pezullimin e rreth 7 miliardë eurove nga fondet e Fondit Evropian të Paqes që synonin të rimbursonin shtetet anëtare që furnizonin pajisje ushtarake në Ukrainë. Polonia ishte ndër përfituesit që prisnin rimbursim.
Ai gjithashtu kujtoi se gjatë presidencës së Polonisë në BE, Varshava i dha përparësi hapjes së grupit të parë të negociatave të pranimit me Ukrainën, që mbulonte demokracinë dhe sundimin e ligjit. Hungaria vuri veton ndaj lëvizjes, duke argumentuar keqtrajtimin e pakicave etnike në Ukrainë.
Kiev i ka hedhur poshtë vazhdimisht këto pretendime si të pabaza.
“Ky është një përshkallëzim i praktikës së vendosur që favorizon presidentin rus Vladimir Putin”, tha Sikorski.
Budapesti e ka mbrojtur qëndrimin e tij si të nevojshëm për të mbrojtur interesat kombëtare, veçanërisht në sigurinë energjetike, dhe ka sinjalizuar se do të vazhdojë të përdorë të drejtën e vetos nëse shqetësimet e tij nuk adresohen.
I pyetur nëse BE duhet të shqyrtojë thirrjen e Nenit 7, mekanizmit të bllokut për adresimin e shkeljeve të vlerave thelbësore, Sikorski mbështeti përdorimin e masave specifike ndëshkuese.
Ai vuri në dyshim pretendimet se Ukraina ishte përgjegjëse për ndërprerjet e tranzitit të energjisë, duke vënë në dukje raportet se dëmtimi i tubacionit Druzhba mund të jetë shkaktuar nga Rusia.
“Nëse është kështu, atëherë është pak e padrejtë të fajësohet dhe të hidhet faji mbi ukrainasit, viktimat e agresionit”, tha ai.
Sikorski gjithashtu vuri në dukje se pozicioni i Hungarisë duhet të shihet në kontekstin e zgjedhjeve të ardhshme kombëtare, duke sugjeruar se një qeveri e ardhshme mund ta rivlerësojë politikën.
Me mbështetjen e SHBA-së për Kievin gjithnjë e më të pasigurt, Sikorski argumentoi se ndikimi i Evropës nuk duhet nënvlerësuar.
“Ne e kemi mbështetur Ukrainën më shumë sesa Shtetet e Bashkuara”, tha ai, duke shtuar se Evropa tani është burimi kryesor i mbështetjes financiare dhe ushtarake për shtetin ukrainas dhe forcat e tij të armatosura, dhe se “kartat e saj janë mjaft të forta”.
Zyrtari i lartë polak parashikoi gjithashtu se si Uashingtoni ashtu edhe Moska përfundimisht do të duhet të pranojnë se interesat e sigurisë evropiane nuk mund të lihen mënjanë.
“Ukraina do të marrë vendimet e veta bazuar në mbështetjen që ka nga Evropa. Dhe për këtë arsye, pikëpamja e Evropës nuk mund të injorohet”, tha ai.
Ndërsa lufta i afrohet një viti tjetër kritik, Sikorski këmbënguli që BE duhet të kapërcejë përçarjet e brendshme dhe të ruajë unitetin, duke paralajmëruar se vetot e vazhdueshme rrezikojnë dobësimin e Evropës në një moment vendimtar për sigurinë e saj. /Telegrafi/
