Ministri hungarez reagoi pasi iu publikuar biseda me Lavrovin
Ministri i Jashtëm i Hungarisë, Peter Szijjarto, pranoi të martën se kishte biseduar me zyrtarë rusë ndërsa ministrat e Bashkimit Evropian po shqyrtonin masa të reja ekonomike kundër Moskës.
Kjo u bë pas publikimit të një hetimi nga një konsorcium gazetarësh që pretendonte se ai përpiqej të heqë sanksione ndaj oligarkëve rusë dhe kundërshtonte masa të tjera që goditnin interesat ruse.
Szijjarto minimizoi rëndësinë e këtyre akuzave, duke thënë se telefoni i tij është dëgjuar nga shërbimet e huaja sekrete, dhe se ai thotë të njëjtat gjëra publikisht sa thotë edhe në telefon - duke bërë shaka se hulumtuesit vetëm provojnë këtë.
Ai insistoi se Hungaria nuk ka pranuar kurrë të sanksionojë individë ose kompani që janë të rëndësishme për sigurinë energjetike të vendit apo për arritjen e paqes.
Autoritetet e Bashkimit Evropian e kanë gjetur shqetësuese këtë situatë dhe kërkuan sqarime nga Budapesti.
Disa shtete të BE-së kanë filluar të kufizojnë qasjen e materialeve konfidenciale kur Szijjarto është i pranishëm në takime. /Telegrafi/