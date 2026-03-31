Publikohet biseda mes ministrit të Jashtëm hungarez dhe Lavrovit të Rusisë
Linja telefonike midis Péter Szijjártó dhe Sergei Lavrov i ofroi Rusisë informacion strategjik mbi çështjet kritike të BE-së.
Tani janë publikuar provat se ministri hungarez i Punëve të Jashtme veproi në emër të Kremlinit, duke bërë përpjekje për të hequr nga lista rusët e sanksionuar, përfshirë motrën e Alisher Usmanov.
Në një bisedë tjetër me zëvendësministrin e energjisë të Rusisë, Szijjártó flet për bërjen e çmos për të shfuqizuar një paketë sanksionesh të BE-së dhe ofron të përpiqet të shpëtojë subjektet ruse nga sanksionet.
Sipas Szijjártó, qeveria sllovake po ndihmon gjithashtu këto përpjekje të koordinuara ruso-hungareze, transmeton Telegrafi.
Vetëm një orë pasi Ministri i Jashtëm hungarez Péter Szijjártó mbërriti në Budapest nga Shën Petersburgu më 30 gusht 2024, ai mori një telefonatë nga homologu i tij rus, Sergei Lavrov. Lavrov tha se Szijjártó ishte cituar në të gjitha mediat ruse pas vizitës së tij.
"A thashë diçka të gabuar", pyeti Szijjártó me nervozizëm.
“Jo, jo, jo. Ata thjesht po thoshin se ju po luftoni në mënyrë pragmatike për interesat e vendit tuaj”, u përgjigj Lavrov.
Arsyeja e telefonatës së Lavrovit ishte një kërkesë: oligarku rus Alisher Usmanov po kërkonte që motra e tij, Gulbahor Ismailova, të hiqej nga listat e sanksioneve të BE-së dhe Szijjártó kishte premtuar të ndihmonte.
Usmanov, një manjat ruso-uzbekistanez, e grumbulloi pasurinë e tij në miniera, industri, telekomunikacion dhe media. Ai është përshkruar si një nga biznesmenët e preferuar të Putinit, një me “lidhje veçanërisht të ngushta” me presidentin rus.
“Dëgjo, po telefonoj me kërkesën e Alisherit dhe ai më kërkoi t'ju kujtoja se po bënit diçka për motrën e tij”, tha Lavrov.
“Po, absolutisht”, u përgjigj Szijjártó.
“Çështja është si vijon: së bashku me sllovakët po i paraqesim një propozim Bashkimit Evropian për ta hequr atë nga lista. Do ta paraqesim javën tjetër dhe, meqenëse do të fillojë periudha e re e shqyrtimit, do të vihet në agjendë dhe do të bëjmë çmos që ta heqim atë”, tha Szijjarto.
Lavrov ishte i lumtur dhe shprehu vlerësimin e tij për “mbështetjen dhe luftën tuaj për barazi në të gjitha fushat” e Szijjártó-s.
Qëllimi kryesor i bisedës u arrit, Lavrov dhe Szijjártó vazhduan të lidheshin mbi përbuzjen e tyre të përbashkët ndaj Bashkimit Evropian, veçanërisht vendeve me orientim pro-Ukrainë.
Të dy kritikuan Josep Borrell, atëherë Përfaqësuesin e Lartë të BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, të cilin Lavrov e quajti “zhgënjimin e tij më të madh” dhe Szijjártó e karakterizoi me përçmim si “Biden-i evropian”.
Socialisti spanjoll, vuri në dukje Lavrov, kishte qenë shumë më “i arsyeshëm” kur përfaqësonte interesat e Madridit vetëm si ministër i Jashtëm, para emërimit të tij në Komisionin Evropian, në të cilin cilësi një komisioner nuk mund ta prioritizojë vendin e tij të lindjes mbi bllokun në përgjithësi.
“Pra, nuk mundesh, nuk mund ta emërtosh vendin tënd, por duhet ta emërtosh gjininë tënde, apo jo”, e pyeti Lavrovi mosbesues Szijjártó-n, i cili i kishte përmbledhur këto protokolle burokratike.
Shtatë muaj më vonë, Ismailova u hoq nga lista e sanksioneve të BE-së.
Kjo telefonatë midis dy ministrave të Jashtëm, një nga disa midis viteve 2023 dhe 2025, nxjerr në pah miqësinë e jashtëzakonshme midis Szijjártó-s, i cili përfaqëson një anëtar të BE-së dhe NATO-s, dhe Lavrov-it, i cili përfaqëson një komb që ka pushtuar një vend evropian ndërsa zhvillon një luftë hibride që përfshin akte zjarrvënieje dhe sabotimi të kryera kundër vendeve në krahun lindor të NATO-s.
Thirrjet trafikojnë informacione të ndjeshme rreth diskutimeve të brendshme si të Budapestit ashtu edhe të Brukselit, të cilat padyshim janë me interes për Kremlinin.
Ato gjithashtu ofrojnë prova të qarta se si Rusia qëndron fshehurazi pas përpjekjeve të Hungarisë dhe Sllovakisë, për të penguar sanksionet e BE-së kundër individëve ose subjekteve ruse.
Në shkëmbimet e tij me Lavrovin, Szijjártó duket si i nënshtruar, në kufi me servilizmin.
"Nëse hiqni emrat dhe ia tregoni këto biseda ndonjë oficeri të çështjes, ai do të betohet se ky është një transkript i një oficeri të inteligjencës që punon me asetet e tij", tha një oficer i lartë i inteligjencës evropiane pasi analizoi një kopje të shtypur të bisedave.
Transkriptet dhe audio regjistrimet të thirrjeve Lavrov-Szijjártó, si dhe thirrjet e Szijjártó me zyrtarë të tjerë të qeverisë ruse, u morën dhe u konfirmuan nga një konsorcium i mediave investigative të përbëra nga VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider dhe Qendra Investigative e Ján Kuciak (ICJK). /Telegrafi/
