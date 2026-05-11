Ministri gjerman i Mbrojtjes i hedh poshtë pretendimet e Putinit se lufta do të përfundojë së shpejti duke e cilësuar si një tjetër mashtrim
Gjatë një vizite në Kiev më 11 maj, Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius paralajmëroi se vërejtjet e udhëheqësit rus Vladimir Putin në lidhje me një përfundim të mundshëm të luftës në Ukrainë mund të jenë një tjetër akt mashtrimi.
Pistorius tha se Putin po përpiqet të largojë vëmendjen nga dobësia e tij, transmeton Telegrafi.
"Aktualisht, ai vështirë se mund të tregojë ndonjë fitim territorial, dhe ushtria e tij vazhdon të humbasë pjesë të territorit që kishte pushtuar. Pikërisht për këtë arsye, duke pasur parasysh se Putin vazhdon të mashtrojë dhe manipulojë publikun, është detyra jonë si partner i Ukrainës të forcojmë më tej Ukrainën ushtarakisht", tha ai.
Ministri gjerman i Mbrojtjes theksoi se nëse Putini me të vërtetë donte t'i jepte fund luftës kundër Ukrainës, "ai thjesht mund ta bënte këtë duke tërhequr trupat e tij" ose duke propozuar negociata konkrete pa parakushte.
"Shpresoj se gabohem kur i shoh këto pretendimet e Putinit se lufta do të përfundojë së shpejti – si një tjetër përpjekje për mashtrim, por kjo nuk mund të përjashtohet dhe duket se është pjesë e luftës së tij hibride", shtoi ai.
Pistorius theksoi se Putini kishte shkelur vazhdimisht marrëveshjet gjatë proceseve të mëparshme negociuese.
"Sa herë që bëhej fjalë për një armëpushim ose bisedime paqeje, ai në fund të fundit vepronte me keqbesim ose në një mënyrë krejtësisht të ndryshme nga ajo që ishte rënë dakord ose deklaruar gjatë negociatave", tha ai. /Telegrafi/