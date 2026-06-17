Miley Cyrus dhe Billy Ray lënë pas të kaluarën: Muzika na bashkoi sërish
Billy Ray Cyrus ka folur së fundmi për marrëdhënien me vajzën e tij, Miley Cyrus, duke treguar se të dy kanë arritur të rindërtojnë lidhjen e tyre pas një periudhe të gjatë largësie dhe tensionesh familjare.
Ai theksoi se një rol të madh në ribashkimin e tyre ka luajtur muzika, e cila ka qenë gjithmonë elementi që i ka bashkuar.
Sipas tij, muzika ka shërbyer si një urë komunikimi mes tyre, duke i ndihmuar të rikthejnë afërsinë dhe mirëkuptimin pas viteve të vështira.
Billy dhe Miley
Billy Ray u shpreh se sot marrëdhënia e tyre është më e fortë se kurrë dhe se ata kanë arritur një nivel të ri respekti dhe lidhjeje emocionale.
Në anën tjetër, Miley ka folur më herët për raportin e saj me prindërit, duke shpjeguar se përvojat e jetës dhe rritja personale e kanë ndihmuar të shohë situatat familjare nga një këndvështrim më i pjekur.
Ajo ka thënë se me kalimin e kohës ka filluar t’i shohë prindërit si individë me jetën dhe ndjenjat e tyre personale, jo vetëm si figura prindërore.
Billy dhe Miley
Miley gjithashtu ka pranuar se periudhat e vështira familjare, përfshirë edhe ndarjen e prindërve të saj në vitin 2022, kanë qenë emocionalisht të komplikuara dhe kanë ndikuar në marrëdhëniet brenda familjes.
Megjithatë, ka theksuar se me kalimin e kohës ka arritur të krijojë një balancë emocionale dhe të kuptojë më mirë situatat që dikur i kanë shkaktuar dhimbje. /Telegrafi/