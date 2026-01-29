Milani po përpiqet të sigurojë në momentet e fundit shërbimet e super sulmuesit francez
Milan po përpiqet t’i rrëmbejë nga duart ekipit anglez Nottingham Forest sulmuesin e Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, i cili tashmë ishte objektiv i Juventusit.
Sulmuesi qendror ka bërë të qartë se dëshiron të largohet nga Palace gjatë afatit kalimtar të janarit dhe nuk i mungojnë klubet që janë gati ta marrin.
Sipas analistit belg të transferimeve, Sacha Tavolieri, Milan është i bindur se mund të fitojë garën brenda disa ditëve dhe të befasojë Nottingham Forest, të cilët ishin favoritët.
Juventus ka ndryshuar fokusin drejt objektivave të tjerë, por Mateta ishte kandidati kryesor për sulmin e tyre më herët gjatë këtij muaji.
Ende mbetet për t’u parë se si Milan do të mund ta fitojë këtë garë, duke pasur parasysh se Crystal Palace duket se ishte gati të refuzonte një ofertë prej 40 milionë eurosh nga Nottingham Forest.
Kontrata e tij me Palace skadon në qershor 2027 dhe duket e pamundur një zgjatje në këtë moment.
‘Rossonerët’ po kërkojnë opsione të reja sulmi gjatë mungesës për shkak të dëmtimit të Santiago Gimenez, ndërsa Christopher Nkunku po vuan për të përmbushur pritshmëritë./Telegrafi/