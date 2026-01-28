Milani monitoron yllin e Man Cityt
Gjiganti italian, Milani thuhet se po vazhdon të vlerësojë përforcimet e mundshme në mesfushë për afatin kalimtar të verës.
Sipas mediumit italian Calciomercato, Mateo Kovacic i Manchester Cityt ka dalë si një emër nën shqyrtim të brendshëm të Rossonerëve.
Reprezentuesi kroat thuhet të jetë një lojtar i admiruar nga ekipi i rekrutimit të Milanit dhe kontakti fillestar tashmë ka ndodhur.
Kovacic e ka diskutuar gjithashtu idenë me bashkëkombësin e tij Luka Modric, ndikimi i të cilit mbetet i rëndësishëm brenda qarqeve vendimmarrëse të Milanit.
Ndërkohë që asnjë lëvizje formale nuk është e afërt, klubi po shqyrton mundësinë e një marrëveshjeje për qershorin, si pjesë e planeve të tyre më të gjera për të forcuar skuadrën përpara sezonit të ardhshëm.
Ndryshe, 31-vjeçari në verë hyn në vitin e fundit të kontratës dhe ka një vlerësim tregu prej 15 milionë eurosh. /Telegrafi/