Milani dërgon ofertën e parë zyrtare për transferimin e yllit të PSG-së
Milan e ka identifikuar Goncalo Ramos si objektivin kryesor për repartin ofensiv këtë verë dhe tashmë ka nisur bisedimet me agjentin e tij, Jorge Mendes. Raportohet se vetë lojtari ka shprehur gatishmërinë për t’u transferuar në ‘San Siro’.
Sipas Sky Sport, përmes TuttoMercatoWeb, kontakti me Mendes përfaqëson një përshpejtim të rëndësishëm në kërkimin e Milanit për një sulmues qendre, një transferim që pritet të realizohet gjatë kësaj vere pas bisedimeve të drejtpërdrejta mes trajnerit Ruben Amorim dhe drejtuesve të klubit.
Ramos përputhet plotësisht me profilin që kërkon Amorim: një sulmues fizikisht i fuqishëm, teknikisht i aftë, i cili mund të mbajë peshën e sulmit, të krijojë hapësira dhe të jetë vendimtar brenda zonës.
Fakti që lojtari është i hapur ndaj një transferimi te Milani konsiderohet një sinjal shumë pozitiv se marrëveshja mund të realizohet.
🚨🔴⚫️ AC Milan submit official bid to Paris Saint-Germain for Gonçalo Ramos as top target.
Negotiations ongoing with Ramos and his agent Jorge Mendes on personal terms.
There are more clubs in the race with AC Milan on it. pic.twitter.com/bDslbzXVff
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
25-vjeçari është pjesë e Paris Saint-Germain që prej transferimit nga Benfica në vitin 2023, por nuk ka arritur të sigurojë statusin e titullarit të padiskutueshëm në Paris.
Pikërisht për këtë arsye, mundësia për t’u bërë figura qendrore e projektit të ri të Amorimit duket se e josh sulmuesin portugez.
Sfida më e madhe për Milanin mbetet arritja e një marrëveshjeje me PSG-në. Klubi francez investoi rreth 65 milionë euro për ta transferuar Ramosin nga Benfica dhe nuk pritet ta lejojë largimin e tij për një shumë të ulët.
Megjithatë, me Jorge Mendes që po lehtëson komunikimin mes palëve dhe me dëshirën e lojtarit që përputhet me planet e “Rossonerëve”, themelet për një marrëveshje të mundshme tashmë janë vendosur./Telegrafi/