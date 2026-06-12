Milani arrin marrëveshje me Glasner, por Ibrahimovic po insiston për një trajner tjetër
Milan ka arritur një marrëveshje paraprake me trajnerin austriak Oliver Glasner, i cili konsiderohet një nga kandidatët kryesorë për të marrë drejtimin e skuadrës, sipas raportimeve të Gazzetta dello Sport.
Klubi italian është në kërkim të një zëvendësuesi taktik për Massimiliano Allegri dhe Glasner mbetet opsioni më i favorizuar, pasi ka pranuar në parim një kontratë dyvjeçare me kuqezinjtë.
Trajneri i vlerësuar austriak thuhet se i ka dhënë përparësi Milanit dhe ka refuzuar një ofertë nga Feyenoord, megjithëse drejtuesit e klubit ende nuk kanë marrë vendimin përfundimtar.
Ndërkohë, këshilltari i RedBird dhe legjenda e Milanit, Zlatan Ibrahimovic, mbështet fuqishëm emërimin e Rúben Amorim, ish-trajnerit të Manchester United.
Në listën e kandidatëve është përmendur edhe trajneri i Al Ahli, Matthias Jaissle.
Pronari i Milanit, Gerry Cardinale, dëshiron të përfshihet personalisht në procesin e përzgjedhjes, por prioriteti i tij mbetet emërimi i Ralf Rangnick si drejtor i ri teknik përpara se të merret vendimi për trajnerin e ardhshëm./Telegrafi/