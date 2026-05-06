Microsoft, Google dhe xAI do ta lejojnë qeverinë të testojë modelet e tyre të inteligjencës artificiale para lansimit
Google, Microsoft dhe xAI do të ndajnë versione të papublikuara të modeleve të tyre të IA-së me qeverinë për të frenuar kërcënimet e sigurisë kibernetike, njoftoi të martën Instituti Kombëtar i Standardeve dhe Teknologjisë.
Partneriteti vjen pasi modeli i ri i fuqishëm i IA-së, Mythos i Anthropic i çoi shqetësimet në lidhje me ndikimin e IA-së në sigurinë kibernetike në një pikë kthese muajin e kaluar, duke ndihmuar në nxitjen e Shtëpisë së Bardhë të peshojë një proces formal shqyrtimi për IA-në.
Marrëveshjet e reja i lejojnë Qendrës për Standardet dhe Inovacionin e IA-së, brenda Departamentit të Tregtisë të SHBA-së, të vlerësojë modelet e reja të IA-së dhe ndikimin e tyre të mundshëm në sigurinë kombëtare dhe sigurinë publike para lansimit të tyre.
Qendra gjithashtu do të kryejë kërkime dhe testime pasi modelet e IA-së të jenë vendosur dhe tashmë ka përfunduar më shumë se 40 vlerësime të modeleve të IA-së, transmeton Telegrafi.
"Shkenca e matjes së pavarur dhe rigoroze është thelbësore për të kuptuar IA-në në front dhe implikimet e saj në sigurinë kombëtare", tha Drejtori i CAISI-t, Chris Fall, në një deklaratë.
"Këto bashkëpunime të zgjeruara të industrisë na ndihmojnë të shkallëzojmë punën tonë në interes të publikut në një moment kritik", shtoi ai.
Mythos, për të cilin Anthropic tha se është "shumë përpara" modeleve të tjera për sa i përket sigurisë kibernetike, shkaktoi një valë shqetësimesh midis qeverive, bankave dhe kompanive të shërbimeve gjatë muajit të kaluar.
Kompania tha se nuk ndihet rehat ta publikojë ende modelin publikisht dhe po kufizon qasjen për një grup të zgjedhur organizatash të miratuara. Gjithashtu ka informuar zyrtarë të lartë të qeverisë amerikane mbi aftësitë e saj.
OpenAI tha gjithashtu javën e kaluar se po i vë në dispozicion modelet e saj më të përparuara të IA-së për të gjitha nivelet e verifikuara të qeverisë me qëllim që të jetë përpara kërcënimeve të mundësuara nga IA.
Partneritetet mund ta bëjnë më të lehtë për CAISI-n të testojë IA-në duke ofruar më shumë burime, tha Jessica Ji, analiste e lartë kërkimore në Qendrën për Siguri dhe Teknologji në Zhvillim të Georgetown.
"Ata thjesht nuk kanë të njëjtën sasi burimesh (si kompanitë e mëdha të teknologjisë), qoftë si fuqi punëtore, staf teknik dhe gjithashtu qasje në llogaritje, për të hequr këto modele, për të bërë testime rigoroze", tha ajo.
Shtëpia e Bardhë aktualisht po kërkon të konsultohet me një grup ekspertësh për të këshilluar mbi një proces të mundshëm shqyrtimi qeveritar për modelet e reja të IA-së, ka konfirmuar CNN.
Kjo do të përfaqësonte një largim nga qasja e lehtë e administratës Trump ndaj rregullimit të inteligjencës artificiale deri më tani.
New York Times raportoi për herë të parë grupin e punës të hënën.
"Çdo njoftim politikash do të vijë direkt nga Presidenti. Diskutimi rreth urdhrave të mundshëm ekzekutivë është spekulim", tha një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë për CNN.
Ndërsa Microsoft teston rregullisht modelet e veta, CAISI ofron "ekspertizë shtesë teknike, shkencore dhe të sigurisë kombëtare", tha në një deklaratë Drejtoresha Kryesore e Microsoft për IA-në, Natasha Crampton. /Telegrafi/