Mickoski: Maqedonia po shantazhohet nga shtetet anëtare të BE-së, nuk vlerësohet progresi
"Integrimi evropian i vendit tonë është ndoshta i vetmi rast në Evropë ku integrimi brenda vetë Bashkimit Evropian nuk vlerësohet sipas sistemit të progresit, pra si kapërcehen sfidat, por përkundrazi i gjithë ky proces i anëtarësimit në Bashkimin Evropian bazohet në çështje dypalëshe dhe kjo vetë minon besueshmërinë e vetë Bashkimit Evropian, për të cilën gjithnjë e më shumë politikanë në Bruksel janë të vetëdijshëm. Për ne, si vend kandidat, nuk zbatohet baza e meritës, nuk zbatohet anëtarësimi, për ne bilateralizimi i procesit të anëtarësimit është ajo që ka rëndësi", tha kryeministri Hristijan Mickoski në konferencën e sotme të Bashkimit Pan-Evropian në Maqedoni me temën "E ardhmja evropiane e Ballkanit Perëndimor: Integrimi politik, bashkëpunimi rajonal dhe qëndrueshmëria ekonomike në kohërat e sfidave globale".
Mickoski bëri një krahasim me mosmarrëveshjen dypalëshe midis Kroacisë dhe Sllovenisë, e cila u zgjidh brenda pak muajsh pasi Këshilli i atëhershëm Evropian deklaroi qartë se mosmarrëveshja do të zgjidhej pasi Kroacia të përfundonte negociatat dhe të bëhej pjesë e Bashkimit Evropian, gjë që më pas do të krijonte një fushë loje të barabartë dhe më pas do të kishte një mosmarrëveshje arbitrazhi brenda së cilës do të kërkohej zgjidhja e asaj mosmarrëveshjeje, dhe do të kërkohej gjithashtu një zgjidhje dypalëshe midis dy vendeve.
Një gjë e tillë, shtoi Mickoski, nuk vlente për ne dhe ende nuk vlen sepse Maqedonia është viktimë e ngacmimit klasik nga shtetet anëtare që po shantazhojnë integrimin në Bashkimit Evropian nga brenda, dhe kjo nuk vlerësohet sipas progresit që kemi bërë, por më tepër nëse do ta ndryshojmë Kushtetutën, flamurin apo kartëmonedhat.
"Dhe sa më shumë ta injorojmë këtë, aq më e vështirë do të jetë ajo rrugë dhe aq më shumë pengesa do të kemi përpara. Sa më shumë të jemi të vetëdijshëm për këto sfida dhe dështimet e grupeve të kaluara politike, aq më e vështirë do të jetë për ne", theksoi Mickoski, duke shtuar se këto janë momente historike në politikë dhe momentet historike mund të zgjasin me dekada, dhe ndonjëherë edhe me shekuj.
"Kjo është arsyeja pse një popull, një komb duhet të jetë i mençur dhe i duruar, të mos marrë vendime të nxituara, as vendime nën presion. Kjo është arsyeja pse për një popull dhe një komb, nuk ka të keqe më të madhe se të ashtuquajturit udhëheqës të korruptuar të atij kombi, molusqe, njerëz që janë indi i butë i kombit dhe që, për fat të keq, kemi parë mjaftueshëm në vitet dhe dekadat e kaluara në skenën politike maqedonase. Dhe ata janë ata që na sollën në këtë situatë në të cilën ndodhemi sot, në vend që të negociojmë për vlera, për sundimin e ligjit dhe për disa standarde të tjera, ne po negociojmë sot për çështje dypalëshe që nuk çojnë askund. Është e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë, nuk ka askush gjallë nga Mesjeta për të na treguar se si ishte. Në vend që të shikojmë në të ardhmen, po kthehemi në shekujt e dhjetë dhe njëmbëdhjetë, duke interpretuar ende se kush ishin ata mësues në atë kohë dhe nxënësit e tyre. Dhe, për fat të keq, nuk ka ende njerëz gjallë midis nesh që mund të na dëshmojnë që atëherë e tutje se si dhe cila ishte e vërteta. Por ka nga ata gjallë që mund të dëshmojnë se si ishte disa dekada më parë, Ka ende gjallë dhe ata përcjellin të vërtetën e vërtetë në të tyren." dëshmi, jo ato të shpikura dhe të shkruara. Dhe fakti që ky popull, populli maqedonas, ka traditën, kulturën, trashëgiminë e vet shekullore. Gjithmonë ka qenë në anën e duhur të historisë, gjithmonë ka qenë në anën e aleatëve, kurrë nuk është gjunjëzuar. Po, shpesh ka ditur të jetë në shpinë në shumë kryengritje gjatë historisë, por kurrë nuk është gjunjëzuar. Ky popull e ka mbrojtur derën e Evropës me shekuj, ka besuar në ato vlera evropiane dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë në mënyrë që Evropa të jetë ajo që është sot. Jam i bindur se në vitet që vijnë, si pas meje ashtu edhe pas atyre pas meje, do të kemi njerëz dhe udhëheqës të këtij kombi, populli dhe shteti që do të jenë të vetëdijshëm për të kaluarën e tyre shekullore dhe do të dinë ta vlerësojnë dhe vlerësojnë vërtet atë. Dhe vendi i këtij populli dhe i këtij shteti është në Evropë”, theksoi Mickoski.