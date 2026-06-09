Ministria e Financave: Nuk mund të japim mendim pozitiv për marrëveshjet e Klinikës së Sëmundjeve të Fëmijëve
Ministria e Financave në RMV nuk mund t’i përgjigjet pozitivisht kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë për kontraktorët e Klinikës për Sëmundjet e Fëmijëve, të cilët protestuan para Ministrisë së Financave javën e kaluar duke kërkuar që statusi i tyre të zgjidhet dhe pagat e tyre të paguhen, sepse ata kanë shkuar në punë që nga janari, por nuk kanë marrë pagë.
Ministria e Financave për “Lokalno” thonë se pas kërkesave të paraqitura nga përdoruesit e buxhetit që lidhen me zbatimin e punësimeve të reja, ata përgjigjen sipas rregulloreve ligjore dhe brenda afatit të përcaktuar me ligj.
"Në këtë rast konkret, Ministria e Financave është përgjigjur në përputhje me ligjin, pra sipas kërkesës së paraqitur, nuk mund të jepet mendim pozitiv për shkak të efektit prapaveprues.
Gjithashtu theksojmë se pagesa e pagave në sektorin e kujdesit shëndetësor bëhet përmes Fondit të Sigurimeve Shëndetësore", deklarojnë nga Ministria e Financave./Telegrafi/