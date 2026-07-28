Mick Jagger feston ditëlindjen e 83-të, e fejuara e tij 44 vjet më e re e uron me fotografi familjare
E fejuara e muzikantit legjendar Mick Jagger, Melanie Hamrick, shënoi ditëlindjen e tij të 83-të me një postim të veçantë në rrjetet sociale.
Hamrick, 39 vjeç, ndau një foto të rrallë familjare në Instagram, ku ajo pozon me të fejuarin e saj dhe djalin e tyre nëntëvjeçar Deveraux gjatë pushimeve të fundit së bashku.
"Gëzuar ditëlindjen, dashuria ime! Gëzuar për më shumë aventura, të qeshura dhe argëtim!" shkroi Hamrick në mbishkrimin e fotos.
Kjo nuk është hera e parë që ish-balerina ka ndarë momente emocionale familjare. Në dhjetor 2025, Hamrick postoi një seri fotosh në Instagram për të festuar ditëlindjen e nëntë të djalit të tyre. Fotot tregojnë nënën dhe djalin duke shijuar pushimet në plazh, duke pozuar pas mësimeve të tenisit dhe duke kaluar kohë së bashku.
Në njërën nga fotot, djali qëndron midis prindërve të tij, të cilët po buzëqeshin dhe pozojnë para një vendi arkeologjik, ndërsa Jagger dhe Hamrick e përqafojnë.
"Gëzuar ditëlindjen engjëlli im! Ai mbush 9 vjeç sot! Jam shumë krenare që jam nëna e tij. Çdo ditë është aventura më e mrekullueshme me Devën time të zgjuar, të egër dhe zemërmirë", shkroi ajo në atë kohë.
Mick Jagger dhe Melanie Hamrick u takuan në vitin 2014. Pas dy vitesh lidhje, ylli i rokut dhe ish-balerina mirëpritën djalin e tyre Deveraux në vitin 2016, fëmijën e tetë të Jagger. Edhe pse fejesa e tyre ishte përfolur për vite me radhë, Hamrick e konfirmoi zyrtarisht vetëm në prill 2025 për gazetën franceze Paris Match, duke zbuluar se ata ishin të fejuar për "dy ose tre vjet".
Çifti dhe djali i tyre jetojnë kryesisht në Francë. Përveç djalit të tyre më të vogël, vokalisti i Rolling Stones ka një vajzë, Karis, me aktoren Marsha Hunt, një vajzë, Jade, me ish-gruan Bianca Jagger, vajzat Elizabeth dhe Georgia May, dhe djemtë James dhe Gabriel, me ish-gruan Jerry Hall. Ai ka gjithashtu një djalë, Lucas, me modelen Luciana Morad Gimenez. /Telegrafi/