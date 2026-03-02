Michael B. Jordan shkaktoi surprizën më të madhe të mbrëmjes në Actor Awards 2026, duke mposhtur Timothee Chalamet për çmimin e Aktorit më të Mirë në Rol Kryesor.

Fitorja e tij u konsiderua e papritur, pasi Chalamet kishte triumfuar më herët në Critics Choice Awards dhe Golden Globe Awards.

Ylli 39-vjeçar mbeti i përlotur dhe i habitur teksa mori trofeun, ndërsa Chalamet u ngrit në këmbë për ta duartrokitur, së bashku me Gwyneth Paltrow, shkruan DailyMail.

Në momentin e shpalljes, nëna e aktorit, Donna Jordan, u pa e emocionuar dhe e tronditur nga gëzimi.

Në fjalimin e tij, Jordan falënderoi nënën me fjalë prekëse: “Mami, faleminderit që më çoje me makinë vajtje-ardhje për në New York, kur nuk kishim para të mjaftueshme për të kaluar nëpër Tunelin Holland”.

Ai shtoi: “Nuk e prisja këtë. Jam shumë i nderuar që jam i nominuar me aktorë që i dua dhe admiroj”.

Triumfi nuk u ndal me kaq. Filmi horror “Sinners”, i shkruar dhe drejtuar nga Ryan Coogler, fitoi edhe çmimin për Ansamblin më të Mirë, duke lënë pas “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme” dhe “One Battle After Another”. /Telegrafi/

