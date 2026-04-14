Mexhiti: Nuk besoj se Gruevski do të kthehet në Maqedoni
Njëri nga liderët e VLEN-it, Izet Mexhiti tha se nuk beson se do të bëhet ekstradimi i Nikolla Gruevskit në vend.
"Më tepër mërziten ato që e kanë ndihmuar për të ikë prej Maqedonie në Hungari. Tash prapë ato le ta kenë gajlen e Gruevskit.
Nuk besoj se do të ekstradohet Gruevski, por do të shohim. Por edhe nëse bëhet së pari ai duhet të përgjigjet para organeve të drejtësisë dhe të merr dënimin e merituar", tha Mexhiti.
Edhe kryeministri Hristijan Mickoski më herët deklaroi se nëse Gruevski kthehet në vend, atëherë ai do të përfundojë në bur./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate