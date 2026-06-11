Gjykata Penale-Shkup: Stevço Jakimovski duhet të paraqitet në burg më 2 korrik
Ish-kryetari i komunës së Karposhit, Stevço Jakimovski, është planifikuar të paraqitet në burgun e Shkupit më 2 korrik për të vuajtur dënimin me burg, njoftoi Gjykata Penale e Shkupit. Koha e kaluar në paraburgim llogaritet gjithashtu në vuajtjen e dënimit me burg, dhe meqenëse ai ishte në arrest shtëpiak për pesë muaj, ai do të duhet të vuajë 7 muaj.
"Gjykatësi për ekzekutimin e sanksioneve nga Gjykata Penale e Shkupit i dha të dënuarit S.J. një urdhër për të vuajtur një dënim me burg prej një viti dhe është planifikuar të paraqitet në burgun e Shkupit më 2 korrik", njoftojnë nga Gjykata Penale e Shkupit.
Të hënën, Gjykata e Apelit, duke vepruar mbi ankesën e të akuzuarve dhe prokurorit publik, konfirmoi vendimin kundër Jakimovskit për veprën penale “Ndërtim i paligjshëm”, për të cilin ai u dënua me një vit burg, dhe koha e kaluar në arrest shtëpiak nga 19 marsi 2019 deri më 15 gusht 2019 është përfshirë gjithashtu në dënim./Telegrafi/