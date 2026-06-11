Mickoski: Jam optimist pas bisedimeve midis Macron dhe Merz, çfarë mendon ambasadori Rokas, pyeteni atë
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski e konsideron qesharake pyetjen nëse Qeveria ka një zgjidhje për fillimin e negociatave me BE-në, pas deklaratës së djeshme të ambasadorit të BE-së Michalis Rokas se dokumenti no-paper i Francës dhe Gjermanisë nuk do të mundësojë fillimin e negociatave.
"Do, do t'ju them se jam ende optimist si person, megjithëse bëtë një pyetje të zgjuar, dhe do ta pyesni ambasadorin se çfarë mendonte", tha kryeministri Mickoski.
Duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske, ai tha se pas bisedimeve me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe presidentin francez Emmanuel Macron, është optimist për idenë e tyre për ndryshime në mënyrën e zgjerimit të Unionit.
Sipas tij, ata duhet të mbeten optimistë, pavarësisht faktit se pas bisedimeve të djeshme midis ministrit të jashtëm Timço Mucunski dhe presidentes Gordana Siljanovska Davkova me presidenten bullgare Iliana Jotova, nuk ka pasur përparim në zgjidhjen e mosmarrëveshjes.
"Jam optimist pas bisedës me presidentin Francez Macron dhe kancelarin Gjermane Merz sepse ajo që u diskutua në atë takim është krejtësisht e ndryshme nga ajo që u diskutua në takimin e djeshëm. Duhet të jemi optimistë dhe të punojmë, duke mbrojtur njëkohësisht interesat kombëtare maqedonase dhe njëkohësisht të mos futemi në aventurë dhe të mos jemi të dëshpëruar", tha Mickoski.
Lidhur me kërkesat e Bullgarisë, e cila vuri veton për fillimin e procesit të negociatave në BE për Maqedoninë, sipas Kryeministrit, ato nuk janë kërkesa të reja, por se ato janë të përfshira në marrëveshjen që Qeveria e mëparshme nënshkroi katër vjet më parë./Telegrafi/