Rokas: Së pari ndryshimet kushtetuese, pastaj negociatat me BE
Miratimi i ndryshimeve kushtetuese është hapi i parë i domosdoshëm për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, theksoi ambasadori i BE-së, Mihalis Rokas, gjatë vizitës në Shtip. Duke iu përgjigjur pyetjes nëse nën-dokumenti franko-gjerman mundëson nisjen e negociatave pa ndryshime kushtetuese, ai sqaroi se dokumenti në fakt i forcon hapat tashmë të dakorduar.
“Me miratimin e amendamenteve kushtetuese, vetë korniza negociuese e dakorduar në vitin 2022 e përcakton këtë. Më pas, si hap i radhës, është konferenca ndërqeveritare, pas së cilës vijon nisja e negociatave zyrtare. Jam i bindur se Republika e Maqedonisë së Veriut do të mund të përparojë shpejt në rrugën e saj eurointegruese, varësisht nga zbatimi i reformave të kërkuara si pjesë e agjendës,” tha Rokas.
Ai shtoi se ky nën-dokument, i propozuar nga kancelari gjerman Friedrich Merz dhe presidenti francez Emmanuel Macron, i përshkruan qartë të gjithë hapat dhe me këtë vetëm forcohet procesi i integrimit. Si mesazh kyç nga samiti në Tivat, Rokas veçoi urgjencën e procesit të zgjerimit.
“Dokumenti i përshkruan të gjithë hapat dhe tregon se me këtë vetëm forcohet integrimi, sepse për të negociuar mbi diçka, duhet së pari të hapen kapitujt, të negociohen dhe më pas të mbyllen. Mesazhi më i madh që doli nga samiti në Tivat është se procesi i zgjerimit të BE-së është i gjallë, dinamik dhe urgjent, dhe se vendet kandidate nuk duhet ta humbasin këtë mundësi për t’u bërë anëtare të Bashkimit Evropian,” deklaroi Rokas.
Sa i përket reformave të ndërmarra nga Qeveria, Rokas vuri re një përshpejtim të dukshëm. Ai përcolli se kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, e ka informuar se deri në fund të qershorit do të bëhet përpjekje për miratimin e ligjeve të nevojshme, por theksoi se vlerësimin përfundimtar e jep Komisioni Evropian.
“Afati për zbatimin e reformave po skadon. Ne jemi në kontakt të rregullt me Kuvendin, por nuk mund të parashikojmë saktësisht kur do të përfundojë realizimi i tyre. Ky është një proces për të cilin në fund Komisioni Evropian duhet të bëjë vlerësimin, për të parë deri në çfarë mase janë realizuar reformat. Jam i bindur se do të ketë rezultate të mira nga vetë vendi, sepse ka bashkëpunim të fortë me përfaqësuesit në Bruksel, me ne si përfaqësues të BE-së, me Qeverinë dhe ministritë, gjithçka me qëllim që reformat të realizohen,” tha Rokas.