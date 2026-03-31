Meta, Tiktok dhe Google nën hetim për mosbindje të dyshuar ndaj ndalimit të mediave sociale në Australi
Qeveria australiane ka akuzuar firmat e mëdha të teknologjisë si Meta, TikTok dhe Google për mosbindje ndaj ndalimit historik për përdorimin e mediave sociale nga fëmijët nën 16 vjeç, pasi zyra e sigurisë online e vendit paralajmëroi se shumë fëmijë kishin llogari.
Një anketë me 900 prindër australianë zbuloi se rreth një e treta (31%) thanë se fëmijët e tyre ende kishin një ose më shumë llogari në mediat sociale pas ndalimit, krahasuar me 49% para ligjeve.
Nga numri i përgjithshëm i të rinjve nën 16 vjeç që kishin llogari në Instagram, Snapchat dhe TikTok para ndalimit, 70% kishin ruajtur aksesin, zbuloi anketa.
Të martën u zbulua se Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok dhe YouTube ishin të gjitha nën hetim për mosrespektim të mundshëm të rregullave, me ministren e komunikimit të Australisë, Anika Wells, duke pretenduar se kompanitë nuk po bënin mjaftueshëm për të zbatuar ndalimin.
Komisioni i Sigurisë Elektronike pretendoi se teknologjia që po përdorej nga kompanitë - siç është vlerësimi i moshës së fytyrës - nuk ishte mjaftueshëm efektive dhe pretendoi se firmat kishin mbrojtje të dobëta që u lejonin adoleshentëve të provonin vazhdimisht verifikimin e moshës derisa të kishin sukses.
"Asgjë nga kjo nuk është e pamundur. Asgjë nga kjo nuk është e vështirë për teknologjinë e madhe që është kompani inovative miliarda dollarëshe. Ajo që tregon ky përditësim është e papranueshme", tha Wells në Canberra të martën.
"Nëse këto kompani duan të bëjnë biznes në Australi, ato duhet t'u binden ligjeve australiane". /Telegrafi/