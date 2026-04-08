Meta sjell Muse - Zuckerberg prezanton superinteligjencën
Nëntë muaj pas themelimit të Meta Superintelligence Labs, Mark Zuckerberg ka njoftuar sot një hap të ri në fushën e inteligjencës artificiale (AI) - familjen e re të modeleve të AI-së, Muse, e cila synon të sjellë superinteligjencën personale në duart e çdo përdoruesi.
Zucerberg shpjegoi se qëllimi i laboratorit është fuqizimi i njerëzve për të ndjekur aspiratat e tyre individuale, duke përdorur teknologji që lehtësojnë përparimin njerëzor në fusha të ndryshme.
Puna e deritanishme ka qenë e fokusuar në krijimin e bazave të forta shkencore dhe teknike për të zhvilluar modele gjithnjë më të mëdha dhe më të afta.
Modeli i parë i familjes Muse, Spark, tashmë fuqizon një version të ri të Meta AI, të cilin përdoruesit mund ta provojnë në aplikacion ose në faqen meta.ai.
Spark konsiderohet një asistent me standarde botërore dhe është veçanërisht i aftë në fusha që lidhen me superinteligjencën personale, si kuptimi vizual, shëndeti, përmbajtja sociale, blerjet, lojërat dhe më shumë.
Duke parë përpara, Meta synon të zhvillojë modele gjithnjë e më të avancuara, përfshirë edhe modele me burim të hapur, që jo vetëm përgjigjen pyetjeve, por edhe veprojnë si agjentë që kryejnë detyra për përdoruesit.
Themeluesi i rrjetit social Facebook shprehu optimizmin se kjo teknologji do të nxisë një valë kreativiteti, sipërmarrjeje, rritjeje dhe përmirësimi të shëndetit.
Zucerberg paralajmëroi se së shpejti do të ndajnë më shumë detaje mbi planet e ardhshme të Meta Superintelligence Labs. /Telegrafi/
