Messi, Mbappe dhe Haaland po “shkatërrojnë” Kupën e Botës
Fillimi i Kupës së Botës 2026 ka sjellë një spektakël të jashtëzakonshëm nga tre prej yjeve më të mëdhenj të futbollit botëror.
Lionel Messi, Kylian Mbappé dhe Erling Haaland kanë nisur turneun në mënyrë të furishme, duke dominuar skenën me gola, rekorde dhe paraqitje mbresëlënëse.
Messi ka shënuar të pesë golat e Argjentinës deri tani në turne, ndërsa Mbappé dhe Haaland kanë realizuar nga katër gola secili në dy ndeshjet e para.
Starting off strong 👊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/7PzU9qQV39
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
Messi rrëzon Klosen dhe hyn në histori
“Messi është futbollisti më i mirë i të gjitha kohërave. Urime, kampion!”, deklaroi Miroslav Klose për Süddeutsche Zeitung, pasi argjentinasi ia mori rekordin e golashënuesit më të mirë në historinë e Kupës së Botës.
Kapiteni i Argjentinës shënoi tre gola në fitoren ndaj Algjerisë dhe dy të tjerë kundër Austrisë, duke arritur në kuotën e 18 golave në Kupat e Botës dhe duke kaluar Klosen, i cili kishte ndalur në 16.
“Jam tifoz i madh i Messit dhe gjithmonë kam qenë. Ai është një gjeni”, shtoi legjenda gjermane.
Në moshën 38-vjeçare, Messi po luan Kupën e tij të gjashtë të Botës dhe po tregon se vazhdon të jetë vendimtar në skenën më të madhe të futbollit. “Nuk po mendoj për moshën time gjatë Kupës së Botës. Thjesht jam i përqendruar të jem në formë të mirë. Ndihem mirë fizikisht dhe ndoshta kjo është arsyeja pse po luaj më mirë”, tha Messi pas fitores ndaj Austrisë.
Lavdërimet për të nuk munguan as nga kampi austriak. “E dinim edhe më parë se ai është lojtari më i mirë që ka ekzistuar ndonjëherë, por këtë e vërtetoi sërish në mënyrë mbresëlënëse. Messi është lojtari më i mirë i të gjitha kohërave”, deklaroi trajneri i Austrisë, Ralf Rangnick.
Edhe mesfushori anglez Declan Rice vlerësoi performancat e argjentinasit.
“Ajo që Messi po bën në këtë moshë është e pabesueshme. Jemi me fat që po e shohim këtë”, tha ai
Mbappé vazhdon ndjekjen
Në garën e rekordeve, Kylian Mbappé mbetet rivali më i afërt i Messit. Sulmuesi francez ka shënuar katër gola në dy ndeshje, duke realizuar nga dy herë kundër Senegalit dhe Irakut.
“Leo gjithmonë shënon. Gjithmonë ka shënuar dhe gjithmonë do të shënojë. Nëse do të përqendrohesha te ajo që bën Messi, do të më duhej të punoja edhe më shumë”, tha Mbappé.
Megjithatë, francezi theksoi se fokusi i tij mbetet te kombëtarja. “Nuk i kushtoj vëmendje asaj që bën Messi. Unë mendoj vetëm për të ndihmuar ekipin tim”, shtoi ai.
Trajneri Didier Deschamps nuk kurseu fjalët e mira për kapitenin e tij. “Ai është këtu për të shënuar gola dhe po i shënon. Përveç kësaj, po e kryen në mënyrë të shkëlqyer edhe rolin e kapitenit. Është shembull për të gjithë ekipin”, tha Deschamps.
Sipas tij, Mbappé ka ende shumë rekorde për të thyer.
“Për sa kohë që është në fushë, ai gjithmonë do të shënojë. Ka aftësinë ta ngrejë standardin edhe më lart”, shtoi trajneri francez.
Haaland, makina e golave
Në anën tjetër, Erling Haaland po përjeton një debutim ëndrrash në Kupën e Botës.
Sulmuesi norvegjez ka shënuar katër gola në dy ndeshje, duke realizuar nga dy herë kundër Iranit dhe Senegalit.
“Nuk e di... mendoj se shënimi i golave është specialiteti im. Jam thjesht shumë i mirë në këtë dhe mjaft me fat”, tha Haaland.
Trajneri i Norvegjisë, Ståle Solbakken, e cilësoi sulmuesin e tij si më të mirin. “Haaland është më i miri. Dhe ai nuk luan për Francën apo Argjentinën, por për Norvegjinë”, deklaroi ai.
Shifrat e norvegjezit janë të frikshme. Ai ka realizuar 59 gola në 52 ndeshje me kombëtaren dhe ka shënuar në 12 ndeshje radhazi.
Megjithatë, Haaland mbetet me këmbë në tokë. “Jemi kualifikuar dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Nuk po mendoj ende për Francën. Ata ndoshta do të na mposhtin. Ndoshta do ta fitojnë edhe turneun”, tha ai.
Tre superyje që po dominojnë Botërorin
Messi me pesë gola, Mbappé me katër dhe Haaland me katër kanë qenë protagonistët absolutë të fazës së parë të Kupës së Botës 2026.
Nëse vazhdojnë me këtë ritëm, tre superylltë e futbollit botëror jo vetëm që do të luftojnë për “Këpucën e Artë”, por mund të shkruajnë një nga kapitujt më spektakolarë në historinë e Kupave të Botës. /Telegrafi/