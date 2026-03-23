Në ndeshjen kundër New York City, Lionel Messi shënoi golin e 71-të nga goditjet e lira në karrierën e tij dhe kështu e kaloi legjendarin Pele në listën e të gjitha kohërave.

Me rezultatin 2:1 për New York City, një goditje dënimi iu akordua Inter Miami-t në minutën e 61-të, 25 metra larg portës, dhe Messi e asistoi topin dhe gjuajti.

Argjentinasi ishte me fat sepse topi u kthye nga një lojtar i New Yorkut në rrugën drejt portës dhe e mashtroi portierin.

Me golin kundër New Yorkut, Messi shënoi golin e tij të 71-të nga një goditje dënimi, duke tejkaluar kështu në listë legjendarin Pele, i cili shënoi 70 gola të tillë gjatë karrierës së tij.


Tani ka vetëm një lojtar përpara Messit, i konsideruar nga shumë si ekzekutuesi më i mirë i goditjeve të lira në histori, Juninho Pernambucano.

Braziliani legjendar shënoi 77 gola nga goditjet e dënimit, dhe duke marrë parasysh formën e Messit, ka shumë të ngjarë që ai ta kalojë atë deri në fund të karrierës së tij. /Telegrafi/

