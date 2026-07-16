Messi e kaloi Mbappen pa shënuar fare gol – ky rregull i FIFA-s po e afron me “Këpucën e Artë”
Lionel Messi ka kaluar Kylian Mbappen në garën për “Këpucën e Artë” të Kupës së Botës, pavarësisht se nuk arriti të shënojë në fitoren dramatike 2-1 të Argjentinës ndaj Anglisë në gjysmëfinale.
Argjentina përmbysi rezultatin në Atlanta, pasi fillimisht mbeti në disavantazh nga goli i Anthony Gordon në minutën e 55-të. Megjithatë, Enzo Fernandez barazoi në fund të ndeshjes, ndërsa Lautaro Martinez realizoi golin e fitores në minutat shtesë, duke siguruar kualifikimin në finale.
“Albicelestët” tani synojnë të bëhen kombëtarja e parë që mbron titullin e kampionit të botës që nga Brazili në vitin 1962. Në finalen e së dielës, ata do të përballen me Spanjën në New Jersey.
Në moshën 39-vjeçare, Messi do ta udhëheqë Argjentinën në finalen e tij të tretë të Kupës së Botës, ndërsa është në një pozitë shumë të favorshme për të fituar për herë të parë “Këpucën e Artë” të këtij kompeticioni.
Fituesi tetë herë i Topit të Artë ka shënuar tetë gola në paraqitjen e tij të gjashtë në Kupën e Botës, një më shumë se sa realizoi gjatë triumfit të Argjentinës në vitin 2022.
Po ashtu, ai është tashmë golashënuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës me 21 gola dhe kryeson garën për “Këpucën e Artë”, edhe pse ka të njëjtin numër golash me Kylian Mbappen.
Sipas rregullores së FIFA-s, në rast se dy lojtarë përfundojnë turneun me të njëjtin numër golash, kriteri i parë përcaktues është numri i asistimeve. Në këtë aspekt, Messi ka avantazh ndaj francezit.
Edhe pse nuk shënoi ndaj Anglisë, ylli i Inter Miamit asistoi në të dy golat e Argjentinës, duke e çuar numrin e asistimeve në katër, një më shumë se Mbappe, i cili ka tre.
Nëse edhe numri i asistimeve do të ishte i barabartë, atëherë fituesi do të përcaktohej nga minutat e luajtura, ku përparësi do të kishte futbollisti që ka zhvilluar më pak minuta gjatë turneut.
Si vendoset fituesi i “Këpucës së Artë”?
FIFA e ndan çmimin për futbollistin që shënon më shumë gola gjatë fazës finale të Kupës së Botës.
Në rast barazie në gola:
Vendos fillimisht numri i asistimeve.
Nëse edhe asistimet janë të barabarta, fitues shpallet lojtari që ka zhvilluar më pak minuta në turne./Telegrafi/