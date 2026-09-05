Messi dhe Ronaldo ftohen në ndeshjen e lamtumirës së Carlos Tevez në “La Bombonera”
Carlos Tevez do të zhvillojë ndeshjen e tij zyrtare të lamtumirës në stadiumin La Bombonera në dhjetor dhe tashmë ka bërë planet për këtë ndeshje.
Sipas gazetarit German Garcia Grova, lajmi i madh është se Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo do të marrin ftesa zyrtare për të marrë pjesë në këtë ngjarje.
Kështu, do të hapet mundësia emocionuese për t'i parë dy legjendat më të mëdha të futbollit modern duke ndarë të njëjtën skuadër në stadiumin ikonik të Boca Juniors.
🚨 𝗡𝗘𝗪: It has been confirmed Carlos Tevez will have a farewell match in December that will be played at 'La Bombonera.'
The special part? Lionel Messi and Cristiano Ronaldo will be invited to the match.
This could be the first time Messi and Ronaldo get to play in the… pic.twitter.com/duLY4zcI6c
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 5, 2026
Ky rikthim emocional në fushë vjen në një kohë shumë ndryshe për ‘El Apache’, pasi ai tani është plotësisht i përqendruar në rolin e tij si trajner, pasi ka drejtuar klube të nivelit të lartë argjentinas si Rosario Central, Independiente dhe Talleres de Cordoba.
Vlen të kujtohet se Tevez njoftoi tërheqjen e tij përfundimtare si futbollist profesionist më 4 qershor 2022, në moshën 38 vjeç.
Ai deklaroi se humbja e babait të tij (i cili ishte tifozi i tij numër një) ishte faktori vendimtar në vendimin e tij për të ndaluar së luajturi, duke mbyllur një karrierë të lavdishme prej dy dekadash të mbushur me tituj ndërkombëtarë. /Telegrafi/