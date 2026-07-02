Messi dhe Argjentina përballen me kontrolle të rrepta sigurie në Miami, reagimi i yllit të madh tërheq vëmendje
Lionel Messi dhe kombëtarja e Argjentinës janë përgatitur për sfidën e tyre në fazën e 1/16-ve të Kupës së Botës 2026 ndaj një prej surprizave më të mëdha të turneut, Kepit të Gjelbër.
Kampionët në fuqi kanë mbërritur tashmë në Miami, ku do të zhvillohet ndeshja, por janë përballur menjëherë me masa të rrepta sigurie.
E gjithë skuadra argjentinase është detyruar t’i nënshtrohet kontrollit të sigurisë direkt në pistën e aeroportit, përfshirë edhe kontrollin me detektor metali.
As Lionel Messi nuk ka marrë trajtim të veçantë, pavarësisht se luan futbollin e tij të klubeve për Inter Miami, duke kaluar të njëjtat procedura si bashkëlojtarët e tij.
Pamje të shpërndara në rrjetin social X tregojnë Messin duke dorëzuar sendet personale te personeli i sigurisë, përpara se të priste në anë të pistës gjatë kontrollit.
Sulmuesi argjentinas shihej i buzëqeshur, dukshëm i habitur dhe njëkohësisht i argëtuar nga procedura e pazakontë.
Pak minuta më vonë, Messi ka marrë sërish sendet e tij, pasi një zyrtar i sigurisë i ka sistemuar me kujdes në valixhe përpara se t’ia dorëzonte.
Messi laughing as the securities checked him at the airport 😂😂pic.twitter.com/K1vpVKOXyP
— ArgentineCuler (@FCB_Argentine) July 2, 2026
Ndërkohë, pjesa tjetër e skuadrës argjentinase kishte nisur tashmë procesin e kontrollit në radhë.
Këto masa të shtuara janë pjesë e protokolleve të rrepta të sigurisë të vendosura për Kupën e Botës 2026.
Për shkak të shqetësimeve mbi kërcënimet e mundshme të sigurisë, të gjithë pasagjerët që mbërrijnë në qytetet pritëse në Shtetet e Bashkuara i nënshtrohen kontrolleve menjëherë pas uljes.
Autoritetet theksojnë se të gjitha ekipet pjesëmarrëse në turne kanë kaluar përmes të njëjtave procedura gjatë ndeshjeve në SHBA, ndërsa Argjentina sapo është përballur me këtë proces në Miami.
Masat e sigurisë mbeten një element i rëndësishëm i organizimit të turneut, duke ngritur edhe diskutimin nëse kontrollet direkte në pistë janë mënyra më e përshtatshme për menaxhimin e sigurisë së ekipeve dhe pasagjerëve. /Telegrafi/