Mësohet arsyeja pse Barcelona është larguar nga gara për Schlotterbeck
Borussia Dortmund ka qenë e shqetësuar për largimin e mundshëm të Nico Schlotterbeck për disa javë,por pas Bayern Munich, edhe një tjetër klub i madh duket se është tërhequr nga gara për qendërmbrojtësin 26-vjeçar.
Schlotterbeck ka qenë objekt i vëmendjes së mediave për një kohë të gjatë. Borussia Dortmund është e vendosur ta mbajë lojtarin kyç, i cili ka kontratë deri në vitin 2027, duke i ofruar një rol udhëheqës dhe një rritje të konsiderueshme page.
Së fundmi u raportua se BVB mund të pranojë një klauzolë lirimi duke filluar nga vera e vitit 2027. Shumë klube të mëdha janë lidhur me lojtarin, ndërsa Bayern Munich duket se është tërhequr për momentin.
Sipas raportimeve të gazetës katalunase ‘Sport’, një transferim i Schlotterbeck te Barcelona nuk është më në tavolinë.
Burime të brendshme të klubit katalanas shpjegojnë se, megjithë cilësitë e lojtarit, i mungon “shpejtësia e nevojshme për t’u përshtatur me stilin e lojës së Hansi Flick”.
Dyshimet nga Barcelona ishin raportuar që në dhjetor, dhe tani duket se është marrë një vendim paraprak. Barcelona do të tentojë transferimin e Alessandro Bastonit dhe Nico Schlotterbeck nuk bën pjesë më në planet e gjigantit katalunas. /Telegrafi/