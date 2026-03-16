Meriton Korenica vazhdon formën, asiston në golin më të shpejtë të sezonit
Meriton Korenica me Clujin e humbën ndeshjen e parë të play-offit për titull të kampionit në Rumani, në ndeshjen që ekipi I tij e humbi nga Universitatea Cluj me rezultat 2-1.
Cluji kaloi në epërsi me golin e realizuar në sekondën e 59-të të ndeshjes së zhvilluar të hënën.
Goli i shënuar nga Lorenzo Biliboc me asistim të Korenicës, që u bë më i shpejti i shënuar këtë sezon në Superligë.
Më herët ishte shënuar gol për një minutë e nëntë sekonda, që mbante rekord.
Korenica ka 10 gola dhe 4 asistime këtë sezon në garat rumune, duke qenë një nga lojtarët më të mirë te Cluj.Mesfushori sulmuesi pritet të ftohet nga Franco Foda për ndeshjet e marsit. /Telegrafi/
