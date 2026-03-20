Cluji ka arritur të shënojë fitore me rezultat minimal 1-0 në shtëpi ndaj Rapid Bukureshtit.

Autor i golit të fitores për Cluj në këtë takim ishte ylli kosovar Meriton Korenica.

Korenica realizoi në minutën e 77-të të ndeshjes për rezultatin 1-0, që në fund doli të ishte epilogu përfundimtar i këtij takimi.

- YouTube www.youtube.com

Për 29-vjecarin ky ishte goli i tij i tetë këtë sezon me fanellën e Clujit në kampionat, teksa ka edhe katër asistime.

Xhiron e ardhshme Cluji do ta luajë në udhëtim ndaj Universitatea Craiova më datë 6 prill./Telegrafi/

Ligat tjeraFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app