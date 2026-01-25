Meriton Korenica dhuron shfaqje ndaj FCSB, shënon parabolë të bukur
Sulmuesi Meriton Korenica ka shënuar një gol të bukur për ta përmbysur epërsinë në derbin ndaj FCSB.
Ylli i Kosovës që po lidhet me kalimin te DC United shënoi golin e dytë pas një kundëraksioni të shpejtë.
Korenica mori një pasim të gjatë ndaj Illie, ku me një parabolë të bukur e la të shtangur portierin vendas (44’).
Për më shumë shikoni golin:
Ndërkohë, ende nuk dihet nëse DC United do të ofrojë mbi 4 milionë euro për shërbimet e lojtarit kosovar, vlerë që e kërkon Cluji për ta liruar para se të mbyllet ky afat kalimtar dimëror./Telegrafi
