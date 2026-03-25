Menaxheri i Mohamed Salah zbulon të vërtetën për të ardhmen dhe hedh poshtë spekulimet
Liverpooli ka konfirmuar mbrëmë se Mohamed Salah do të largohet nga Anfield në fund të sezonit aktual, duke i dhënë fund një kapitulli të gjatë dhe të suksesshëm nëntëvjeçar me klubin anglez.
Sulmuesi egjiptian, i cili ka qenë një nga figurat kyçe të ekipit gjatë këtyre viteve, ka arritur një marrëveshje me klubin për ndarjen në mënyrë të rregullt në fund të kontratës.
Lajmi pritet të shënojë një moment të rëndësishëm si për klubin, ashtu edhe për tifozët e tij.
Sipas raportimeve, Salah ka shprehur dëshirën që këtë vendim ta ndajë publikisht me tifozët sa më herët, në shenjë transparence dhe respekti për mbështetjen e vazhdueshme që ka marrë gjatë qëndrimit të tij në Anfield.
Sa i përket të ardhmes së tij, spekulimet nuk kanë munguar.
Një nga destinacionet më të përfolura mbetet Arabia Saudite, ku disa klube kanë treguar interes dhe kanë bërë oferta të mëparshme financiare të konsiderueshme.
Megjithatë, ende nuk ka asgjë të konfirmuar.
Menaxheri i tij, Ramy Abbas Issa, ka reaguar në rrjetet sociale duke sqaruar se, aktualisht, nuk ka oferta konkrete për lojtarin dhe se askush nuk është afruar zyrtarisht për të negociuar.
“Nuk e dimë se ku do të luajë Mohamed sezonin e ardhshëm. Kjo do të thotë gjithashtu se askush tjetër nuk e di. Kujdes nga ata që kërkojnë vëmendje dhe përhapin informacione të pavërteta”, shkroi Issa.
Në moshën 33-vjeçare dhe ende në formë të shkëlqyer fizike, Salah mbetet një lojtar i aftë për të kontribuar në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Vendimi për destinacionin e tij të radhës pritet të merret gjatë muajve të verës, duke mbajtur në pritje tifozët dhe opinionin sportiv ndërkombëtar. /Telegrafi/