Melania Trump nuk mban dietë: Çfarë ha për të ruajtur linjën në moshën 56-vjeçare
Melania Trump prej kohësh tërheq vëmendjen me stilin e veshjes, linjën e ruajtur dhe paraqitjen e freskët, duke nxitur kureshtje për rutinën e saj të jetesës
Sipas intervistave dhe raportimeve të mëhershme në media amerikane, Melania nuk është adhuruese e dietave të rrepta. Në vend të tyre, ajo i jep përparësi një ushqimi të balancuar, rutinës së qëndrueshme dhe aktivitetit fizik të rregullt. Në një intervistë për Allure, ajo e përmblodhi filozofinë e saj me fjalët: "Kur kujdesesh për veten, mund të kujdesesh edhe për të tjerët". Po aty, ajo kujtoi edhe një këshillë të nënës së saj, Amalija Knavs, për rëndësinë e kohës për relaksim, si për mendjen, ashtu edhe për lëkurën.
Një nga shtyllat kryesore të rutinës së saj duket të jetë gjumi. Në intervista të ndryshme ajo ka lënë të kuptohet se pushimi i mjaftueshëm është pjesë thelbësore e mirëqenies së saj, jo vetëm për energjinë e përditshme, por edhe për pamjen e lëkurës. Kjo përputhet me qasjen e saj më të gjerë ndaj shëndetit, ku theksi vihet te zakonet që mund të ndiqen vazhdimisht, pa masa ekstreme.
Sa i përket ushqimit, mediat amerikane kanë raportuar prej vitesh se Melania e nis shpesh ditën me një smoothie të pasur me fruta dhe perime. Një postim i saj i mëhershëm në Facebook, i cituar më pas nga media të ndryshme, përmend përbërës si spinaq, selino, karota, boronica, mollë, lëng portokalli, lëng limoni, kos pa yndyrë, vaj ulliri, fara liri, omega 3 dhe vitaminë D. Kjo e bën mëngjesin e saj jo vetëm të lehtë, por edhe të pasur me fibra, antioksidantë dhe mikroushqyes.
Një tjetër detaj interesant që përmendet shpesh është se ajo synon të konsumojë të paktën shtatë porcione frutash në ditë. Sipas Inside Edition, ndër frutat e saj të preferuara janë mollët dhe pjeshkët. Ky zakon përputhet me profilin e saj ushqimor, i cili mbështetet më shumë te freskia, thjeshtësia dhe vazhdimësia sesa te kufizimet e forta kalorike. Megjithatë, duhet thënë se këto raportime mbështeten kryesisht në intervista dhe shkrime të viteve të kaluara, prandaj rutina e saj aktuale mund të ketë pësuar ndryshime.
Vetë Melania ka thënë se nuk mban dietë në kuptimin klasik të fjalës. Në vend të kësaj, ajo zgjedh të hajë shëndetshëm sepse, sipas saj, kështu ndihet më mirë dhe ka më shumë energji. Kjo nuk do të thotë se i ndalon vetes çdo kënaqësi të vogël. Përkundrazi, ajo ka pranuar se herë pas here konsumon çokollatë apo akullore, duke treguar se për të çelësi është balanca dhe jo mohimi i vazhdueshëm. Kjo qasje është një nga arsyet pse regjimi i saj duket i qëndrueshëm në kohë.
Përveç ushqimit, rëndësi të madhe në rutinën e saj ka edhe lëvizja. People ka raportuar se ndër aktivitetet e saj të preferuara janë tenisi dhe Pilates. Pikërisht Pilates-i përmendet shpesh si një nga ushtrimet që e ndihmon të ruajë fleksibilitetin, tonusin muskulor dhe vijën elegante, ndërsa tenisi i shton rutinës edhe komponentin kardio. Kjo dyshe aktivitetesh është mjaft e përhapur te gratë që duan të ruajnë formën pa ushtrime tepër agresive.
Një detaj më pak i njohur, por interesant, është lidhja e saj me programin e mjaltit në Shtëpinë e Bardhë. Së fundi, Melania ka tërhequr vëmendje edhe për zgjerimin e programit të bletarisë në ambientet e Shtëpisë së Bardhë, me një kosherë të re që pritet të rrisë prodhimin vjetor të mjaltit. Mjalti i prodhuar aty përdoret në kuzhinën zyrtare, si dhuratë për mysafirë dhe në nisma të tjera simbolike. Kjo i shton profilit të saj publik edhe një dimension që lidhet me produktet natyrore dhe qëndrueshmërinë.
Në thelb, sekreti i Melania Trump nuk duket të jetë një dietë e rreptë apo një program ekstrem stërvitjeje. Më shumë bëhet fjalë për një stil jetese të disiplinuar: ushqim i thjeshtë dhe i kontrolluar, shumë fruta, një mëngjes i qëndrueshëm, lëvizje e rregullt, gjumë i mjaftueshëm dhe pak indulgjencë herë pas here. Pikërisht kjo përzierje mes disiplinës dhe ekuilibrit duket se i ka ndihmuar asaj të ruajë formën dhe paraqitjen elegante edhe në moshën 56 vjeçare. /Telegrafi/