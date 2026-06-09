Rrënja e dalë nuk do të vërehet më: Truku i floktarëve që e ruan ngjyrën të bukur për muaj të tërë
Kjo teknikë krijon kalim të butë mes rrënjës natyrale dhe pjesës së ngjyrosur të flokëve, duke e bërë ngjyrën të duket më natyrale, më elegante dhe më të lehtë për mirëmbajtje
Pothuajse çdo grua që i ngjyros flokët e njeh mirë të njëjtin problem. Sapo del nga salloni me ngjyrë të freskët dhe të përsosur, vetëm disa javë më vonë fillon të vërehet rrënja e dalë, e cila prish të gjithë pamjen.
Veçanërisht sfiduese është mirëmbajtja e nuancave bionde, fijeve të çelura dhe teknikave më të ndërlikuara të ndriçimit të flokëve, ku kontrasti mes ngjyrës natyrale dhe pjesës së lyer është më i dukshëm. Pikërisht për këtë arsye, vitet e fundit gjithnjë e më shumë gra po zgjedhin teknika që e bëjnë flokun të duket i rregulluar për një kohë më të gjatë, pa pasur nevojë për vizita të shpeshta te floktari.
Njëra prej tyre aktualisht është ndër trendet më të kërkuara në sallonet e bukurisë në mbarë botën. Ekspertët e quajnë “soft root blending”, që nënkupton hijezim të butë ose shkrirje të nuancës te rrënja.
Çfarë është në të vërtetë hijezimi i butë i rrënjës?
Kjo teknikë nënkupton kalim të butë të toneve më të errëta pranë rrënjës drejt nuancave më të çelura në gjatësinë e flokëve.
Ndryshe nga ngjyrosja klasike, ku kalimi mes ngjyrës natyrale dhe fijeve të çelura shpesh është qartë i dukshëm, te kjo metodë kufijtë pothuajse zhduken.
Rezultati është një pamje natyrale, e sofistikuar dhe elegante, që të kujton flokët e çelur gradualisht nga dielli gjatë verës. Flokët duken më të butë, më luksozë dhe shumë më natyralë, transmeton Telegrafi.
Pse kjo teknikë është bërë kaq e kërkuar?
Përparësia më e madhe e hijezimit të butë të rrënjës është se dalja e rrënjës bëhet pothuajse e padukshme.
Ndërsa floku rritet, nuk krijohet kontrast i fortë mes nuancës natyrale dhe pjesëve të lyera, prandaj flokët duken të rregulluar edhe disa muaj pas vizitës në sallon.
Kjo është arsyeja pse teknika është veçanërisht e pëlqyer nga gratë që duan pamje të kuruar, por pa e rifreskuar ngjyrën shumë shpesh.
Përparësitë kryesore të kësaj teknike janë:
• pamje më natyrale e flokëve
• rrënjë më pak e dukshme
• më pak vizita në sallon
• kalime më të buta mes nuancave
• efekt i flokëve më të dendur dhe më dimensionalë
• mirëmbajtje më e thjeshtë
A është e njëjta gjë me balayage?
Edhe pse këto dy teknika shpesh ngatërrohen, mes tyre ekziston një dallim i rëndësishëm.
Balayage është teknikë ndriçimi, gjatë së cilës floktari vendos me dorë ndriçues ose ngjyrë në fije të caktuara, për të krijuar efektin e flokëve të çelur natyrshëm nga dielli.
“Soft root blending” zakonisht bëhet pas kësaj. Roli i tij nuk është ta çelë flokun, por ta zbusë kalimin mes rrënjës dhe pjesëve më të ndritshme, duke krijuar një pamje më harmonike.
Me fjalë të tjera, balayage krijon fijet e çelura, ndërsa hijezimi i butë i rrënjës bën që ato të duken më natyrale dhe më jetëgjata.
Kujt i përshtatet më shumë?
Kjo teknikë funksionon veçanërisht mirë te gratë që:
• bëjnë rregullisht fije të çelura
• kanë flokë biondë ose gështenjë të çelët
• duan t’i shmangin ngjyrosjet e shpeshta
• pëlqejnë pamjen natyrale
• dëshirojnë efektin e flokëve të ndriçuar nga dielli gjatë gjithë vitit
Ajo përshtatet shumë mirë edhe me trendet moderne, të cilat favorizojnë bukurinë natyrale dhe elegancën e qetë.
Ngjyrosja që e freskon pamjen e fytyrës
Floktarët theksojnë se kjo teknikë ka edhe një përparësi tjetër të madhe: flokët duken më të butë dhe më natyralë, gjë që mund t’i japë fytyrës pamje më të freskët dhe më rinore.
Kontrastet e forta dhe rrënja qartë e dukshme shpesh krijojnë përshtypjen e vijave më të ashpra, ndërsa kalimet e buta i zbusin tiparet e fytyrës dhe japin ndjesinë e flokëve luksozë dhe të mirëmbajtur.
Pikërisht për këtë arsye, shumë gra të njohura vitet e fundit po zgjedhin këtë mënyrë të ngjyrosjes së flokëve.
Trendi që do të mbizotërojë edhe këtë verë
Në një kohë kur gjithnjë e më shumë rëndësi i kushtohet pamjes natyrale dhe prakticitetit, nuk është për t’u habitur që hijezimi i butë i rrënjës është bërë një nga trendet më të kërkuara të flokëve.
Përveçse kursen kohë dhe para, kjo teknikë mundëson që flokët të duken të bukur, të kuruar dhe modernë shumë më gjatë sesa pas një ngjyrosjeje klasike.
Dhe kjo është pikërisht ajo që shumica e grave kërkojnë sot: një ngjyrë që duket e përsosur edhe kur nuk sapo ka dalë nga salloni. /Telegrafi/