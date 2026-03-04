Melania Trump në qendër të vëmendjes në New York - kostum elegant dhe model flokësh pranveror
Gjatë drejtimit të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, ajo tërhoqi vëmendje jo vetëm me mesazhet për paqen, por edhe me stilin e saj të sofistikuar
Ndërsa drejtonte mbledhjen e United Nations Security Council në New York, Melania Trump shënoi një moment historik si zonja e parë e Shteteve të Bashkuara që kryeson këtë organ. Megjithatë, përveç mesazheve të forta për paqen, vëmendjen e publikut e tërhoqën edhe paraqitja e saj elegante dhe modeli i flokëve që përshtatet në mënyrë të përkryer me pranverën.
Shtetet e Bashkuara në muajin mars morën presidencën rrotulluese të Këshillit të Sigurimit, ndërsa mbledhjen e parë e drejtoi pikërisht Melania Trump. Tema e diskutimit iu kushtua fëmijëve, teknologjisë dhe arsimit në zonat e konfliktit, duke vazhduar kështu angazhimin e saj të gjatë për mirëqenien e fëmijëve. Në fjalimin e saj ajo theksoi se arsimi është themeli i paqes së qëndrueshme dhe se “paqja nuk duhet të jetë e brishtë”, në një kohë kur tensionet globale janë sërish në qendër të vëmendjes së politikës botërore, transmeton Telegrafi.
Kostum i fuqishëm dhe stil i njohur bukurie
Për këtë rast të rëndësishëm ajo zgjodhi një kostum të errët, të qepur sipas trupit, nga shtëpia e modës Dolce & Gabbana, një prerje që reflekton autoritet dhe vetëbesim. Pamjen e plotësoi me këpucë klasike me taka nga marka Manolo Blahnik, duke mbetur besnike ndaj elegancës së saj të rafinuar.
Megjithatë, shumë vëmendje mori edhe modeli i flokëve. Flokët e gjatë dhe të mirëmbajtur, me ndarje në mes dhe me onde të buta voluminoze, krijonin një pamje glamuroze. Fijet e ndritshme të flokëve e rrethojnë bukur fytyrën, ndërsa nuancat e mjaltit dhe arit i japin freski dhe efekt rinor.
Mesazhet e paqes në qendër të vëmendjes
Edhe pse zgjedhja e veshjes tërhoqi shumë shikime, thelbi i mbledhjes mbeti te mesazhet për paqe dhe arsim. Melania theksoi se dijenia ndërton mirëkuptim dhe ul frikën, duke u bërë thirrje vendeve anëtare të mbrojnë të drejtën e fëmijëve për arsimim, edhe në rrethanat më të vështira.
Ishte një moment ku politika, diplomacia dhe moda e nivelit të lartë u ndërthurën në të njëjtën skenë ndërkombëtare. /Telegrafi/