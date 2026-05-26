Sa shpesh duhet të përdoret losioni për trup? Shumica gabojnë pikërisht në momentin kur e vendosin
Dermatologët këshillojnë që losioni të aplikohet menjëherë pas dushit, kur lëkura është ende pak e lagësht, sepse kështu ndihmon më mirë në ruajtjen e lagështisë dhe forcimin e barrierës mbrojtëse të saj
Para së gjithash, losioni ushqen shtresën e jashtme të lëkurës. Ai ndihmon që lëkura të ruajë lagështinë dhe të ndihet më e butë e më elastike. Përbërës si glicerina ose acidi hialuronik lidhen me ujin në lëkurë, ndërsa vajrat dhe yndyrat krijojnë një shtresë të hollë mbrojtëse në sipërfaqe, duke zvogëluar humbjen e lagështisë.
Rezultati shpesh vërehet menjëherë: lëkura duket më e lëmuar, më elastike dhe më pak e ashpër. Njëkohësisht mbështetet edhe barriera e lëkurës, shtresa natyrale mbrojtëse që e mbron atë nga ndikimet e jashtme, si i ftohti, ajri i thatë ose fërkimi. Në varësi të formulës, losioni mund të përmbajë edhe përbërës qetësues, si panthenol, që ndihmojnë rigjenerimin e lëkurës.
Pse pothuajse çdo lëkurë mund të përfitojë nga losioni për trup?
Në parim, pothuajse çdo lloj lëkure mund të përfitojë nga losioni për trup. Gjatë ditës, lëkura humb vazhdimisht lagështi, për shembull gjatë dushit, për shkak të ajrit të thatë nga ngrohja ose temperaturave të ulëta.
Këtë e vërejnë më shpejt personat me lëkurë të thatë ose të ndjeshme: lëkura tërhiqet, duket e lodhur ose reagon me irritime. Por edhe nëse lëkura nuk është veçanërisht e ndjeshme, përdorimi i rregullt i losionit mund të jetë i dobishëm. Ai e mban lëkurën të butë dhe mund ta ndihmojë të bëhet më rezistente.
Prandaj, losioni për trup nuk është vetëm për lëkurën problematike, por edhe një formë parandalimi, transmeton Telegrafi.
Cili losion i përshtatet secilit tip të lëkurës?
Më e rëndësishmja është që losioni t’i përshtatet tipit të lëkurës. Nëse keni lëkurë më të yndyrshme, zgjidhni formula të lehta, që nuk i rëndojnë poret. Shpesh përdoret termi jokomedogjen, që do të thotë se produkti nuk i bllokon poret.
Te lëkura shumë e thatë, kujdesi duhet të jetë më i pasur. Në këto raste janë veçanërisht të dobishëm përbërës si urea, ceramidet ose vajrat ushqyes. Ceramidet janë përbërës yndyrorë që gjenden natyrshëm në lëkurë dhe ndihmojnë në forcimin e barrierës mbrojtëse. Urea, nga ana tjetër, ndihmon lëkurën të ruajë lagështinë.
Edhe te lëkura e prirur për akne, losioni nuk është plotësisht i ndaluar. E rëndësishme është sasia dhe tekstura: një krem i butë, i lehtë dhe i përdorur në sasi më të vogël zakonisht është zgjedhje më e mirë.
A i duhet fare losion lëkurës së shëndetshme?
Në kuptimin e ngushtë, lëkura e shëndetshme nuk ka domosdoshmërisht nevojë për losion. Ajo mund ta rregullojë vetë lagështinë dhe funksionin e saj mbrojtës. Megjithatë, losioni mund të jetë i dobishëm, sepse e ushqen lëkurën dhe e mbron nga tharja.
Përdorimi i rregullt është më shumë mbështetje sesa detyrim. Ai përmirëson ndjesinë në lëkurë dhe ndihmon në mbrojtjen nga ndikimet e jashtme. Sidomos pas dushit, gjatë dimrit ose në ambiente me ajër të thatë, dallimi mund të jetë i dukshëm.
Kur është më mirë të vendoset losioni?
Koha më e mirë është menjëherë pas dushit ose banjës, kur lëkura është ende pak e lagësht. Në këtë gjendje, losioni ndihmon më mirë në “mbylljen” e lagështisë në lëkurë. Edhe Mayo Clinic këshillon që kremrat hidratues të aplikohen pas larjes, ndërsa lëkura është ende e lagësht.
Losioni vendoset me lëvizje të buta rrethore, derisa të përthithet plotësisht. Zonat më të thata, si bërrylat, gjunjët ose pjesa e poshtme e këmbëve, zakonisht kërkojnë më shumë kujdes, sepse thahen më shpejt.
Përbërësit që mund ta irritojnë lëkurën e ndjeshme
Jo të gjithë losionet janë njësoj. Lëkura e ndjeshme ose e irrituar shpesh reagon ndaj disa përbërësve, si parfumet e forta, alkooli, ngjyruesit artificialë ose konservuesit agresivë.
Këta përbërës mund ta thajnë ose irritojnë më shumë lëkurën. Nëse lëkura juaj shpejt tërhiqet, kruhet ose skuqet, më mirë është të zgjidhni formula të buta, pa parfum dhe të testuara dermatologjikisht. American Academy of Dermatology këshillon përdorimin e produkteve “fragrance-free” për lëkurë të thatë dhe të ndjeshme.
Përfundim: Losioni nuk është luks, por kujdes i dobishëm
Losioni për trup nuk e bën vetëm lëkurën më të butë, por mbështet edhe funksionin e saj natyror mbrojtës. Ai ndihmon në ruajtjen e lagështisë, parandalon tharjen dhe e mban lëkurën më të lëmuar e më elastike.
Cili losion është më i miri, varet nga tipi i lëkurës dhe nevojat personale. Lëkura e shëndetshme mund të funksionojë edhe pa lyerje të përditshme, por në kushtet e përditshme, pas dushit, gjatë dimrit ose në ajër të thatë, losioni mund të bëjë dallim të madh. /Telegrafi/